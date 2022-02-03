https://ria.ru/20220203/testirovanie-1770939496.html

Фадеев призвал сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными

Фадеев призвал сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными - РИА Новости, 03.02.2022

Фадеев призвал сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными

Государство должно сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:46

2022-02-03T18:46

2022-02-03T19:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Государство должно сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Мы приветствуем инициативу Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми. Пусть государство установит единые цены на эти услуги", - цитирует пресс-служба заявление Фадеева.По его словам, такой метод практикуется в других странах — например, бесплатное ПЦР-тестирование есть в Австрии, Дании, Финляндии и Бельгии. "Это не уникальная ситуация: например, в Австрии в ноябре прошлого года организована система ПЦР-тестов бесплатно и безлимитно, причем сдать можно и в аптеках, и в специальных пунктах. Бесплатное тестирование есть в Дании, Финляндии. В Бельгии за тестирование при наличии симптомов в центрах тестирования также не взимается плата", - сообщил Фадеев.Также он отметил, что стоимость тестирования может достигать 4000 рублей, что накладно для граждан, которым нужно часто делать тест. "С учетом того, что стоимость срочного ПЦР-теста может достигать 4000 рублей, при частой необходимости это становится особенно накладным для граждан. К тому же у нас отсутствуют единые критерии посещения тех же общественных мест, каждый устанавливает свои порядки, и зачастую наличия одного QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни без ПЦР-теста недостаточно. Рассчитываем на то, что если депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, этот момент также будет учтен", - отметил глава СПЧ.

https://ria.ru/20220203/ptsr-1770796140.html

https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19