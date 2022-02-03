18:46 03.02.2022 (обновлено: 19:00 03.02.2022)
Фадеев призвал сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными
Глава СПЧ Фадеев: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными или очень дешевыми
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Государство должно сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Мы приветствуем инициативу Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми. Пусть государство установит единые цены на эти услуги", - цитирует пресс-служба заявление Фадеева.
По его словам, такой метод практикуется в других странах — например, бесплатное ПЦР-тестирование есть в Австрии, Дании, Финляндии и Бельгии. "Это не уникальная ситуация: например, в Австрии в ноябре прошлого года организована система ПЦР-тестов бесплатно и безлимитно, причем сдать можно и в аптеках, и в специальных пунктах. Бесплатное тестирование есть в Дании, Финляндии. В Бельгии за тестирование при наличии симптомов в центрах тестирования также не взимается плата", - сообщил Фадеев.
Также он отметил, что стоимость тестирования может достигать 4000 рублей, что накладно для граждан, которым нужно часто делать тест. "С учетом того, что стоимость срочного ПЦР-теста может достигать 4000 рублей, при частой необходимости это становится особенно накладным для граждан. К тому же у нас отсутствуют единые критерии посещения тех же общественных мест, каждый устанавливает свои порядки, и зачастую наличия одного QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни без ПЦР-теста недостаточно. Рассчитываем на то, что если депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, этот момент также будет учтен", - отметил глава СПЧ.