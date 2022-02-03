Европа, в которую пускают россиян. Что посмотреть в Таллине
Этот город вам наверняка знаком с детства. Ведь улицы Таллина служили декорациями для многих советских фильмов: в СССР столица Эстонии традиционно "исполняла роль" капиталистического Запада.
Так, в "Короне Российской империи" ее выдают за Париж, в "Семнадцати мгновениях весны" — за Берлин и Берн, а в "Визите к Минотавру" — за Кремону.
Этот город вам наверняка знаком с детства. Ведь улицы Таллина служили декорациями для многих советских фильмов: в СССР столица Эстонии традиционно "исполняла роль" капиталистического Запада.
Так, в "Короне Российской империи" ее выдают за Париж, в "Семнадцати мгновениях весны" — за Берлин и Берн, а в "Визите к Минотавру" — за Кремону.
Здесь снимали телесериал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Например, замок Глена на юго-западной окраине Таллина в фильме стал Баскервиль-холлом.
Кстати, Tallinn с эстонского языка можно перевести как "усадьба-замок". Или "датский город", "зимний город".
Здесь снимали телесериал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Например, замок Глена на юго-западной окраине Таллина в фильме стал Баскервиль-холлом.
Кстати, Tallinn с эстонского языка можно перевести как "усадьба-замок". Или "датский город", "зимний город".
За восемь веков Таллин не раз менял название, был под властью Дании, Швеции, Российской империи — это отразилось на архитектуре и культуре.
На карте арабского путешественника и географа Идриси, жившего в XII веке, этот город обозначен как Колывань, датчане знали его как Линданисе, скандинавы и немцы — Реваль. После присоединения к Российской империи в начале XVIII века — Ревель.
За восемь веков Таллин не раз менял название, был под властью Дании, Швеции, Российской империи — это отразилось на архитектуре и культуре.
На карте арабского путешественника и географа Идриси, жившего в XII веке, этот город обозначен как Колывань, датчане знали его как Линданисе, скандинавы и немцы — Реваль. После присоединения к Российской империи в начале XVIII века — Ревель.
Одна из главных достопримечательностей столицы Эстонии — ратуша XV века, сохранившаяся практически в неизменном виде.
В 1530-м на башне установили флюгер. Местные называют его Старым Томасом: этот воин охраняет город уже почти 500 лет.
Одна из главных достопримечательностей столицы Эстонии — ратуша XV века, сохранившаяся практически в неизменном виде.
В 1530-м на башне установили флюгер. Местные называют его Старым Томасом: этот воин охраняет город уже почти 500 лет.
Напротив ратуши — одна из старейших в Европе аптек (известна с 1422-го).
В Средние века здесь продавали порошок из сожженных ежей, пчел или летучих мышей, змеиное зелье, травы, гнезда ласточек и французский коньяк. Такая была тогда медицина.
Сейчас там можно не только купить лекарства (уже современные), но и посетить музей, где собраны старинные рецепты и аптекарские инструменты.
Напротив ратуши — одна из старейших в Европе аптек (известна с 1422-го).
В Средние века здесь продавали порошок из сожженных ежей, пчел или летучих мышей, змеиное зелье, травы, гнезда ласточек и французский коньяк. Такая была тогда медицина.
Сейчас там можно не только купить лекарства (уже современные), но и посетить музей, где собраны старинные рецепты и аптекарские инструменты.
Виру — главная пешеходная туристическая улица Старого города с магазинами, ресторанами и сувенирными лавками.
Вируские ворота крепостной стены XIV века не сохранились, но две башни с черепичными крышами стали одним из символов эстонской столицы.
Рядом — так называемая Горка поцелуев. Век назад здесь было много декоративных растений и укромных уголков для влюбленных. В 2007-м тут установили две скульптуры — "Миг до поцелуя" и "Миг после поцелуя".
Виру — главная пешеходная туристическая улица Старого города с магазинами, ресторанами и сувенирными лавками.
Вируские ворота крепостной стены XIV века не сохранились, но две башни с черепичными крышами стали одним из символов эстонской столицы.
Рядом — так называемая Горка поцелуев. Век назад здесь было много декоративных растений и укромных уголков для влюбленных. В 2007-м тут установили две скульптуры — "Миг до поцелуя" и "Миг после поцелуя".
Из Сада датского короля открывается панорамный вид на город. По легенде, во время тяжелой битвы здесь в 1219-м к датчанам с небес упал флаг, что подняло боевой дух солдат и помогло королю Вальдемару II победить. Позднее тот стяг стал в Дании государственным. Ежегодно 15 июня отмечают День Даннеброга (датского флага).
А еще в саду есть скульптуры трех монахов без лиц: Бартоломея, Амбросия и Клавдия. Парк открыт круглосуточно, и в сумерках рядом с этими фигурами становится страшновато.
Из Сада датского короля открывается панорамный вид на город. По легенде, во время тяжелой битвы здесь в 1219-м к датчанам с небес упал флаг, что подняло боевой дух солдат и помогло королю Вальдемару II победить. Позднее тот стяг стал в Дании государственным. Ежегодно 15 июня отмечают День Даннеброга (датского флага).
А еще в саду есть скульптуры трех монахов без лиц: Бартоломея, Амбросия и Клавдия. Парк открыт круглосуточно, и в сумерках рядом с этими фигурами становится страшновато.
Гуляя по Старому городу, нужно потеряться в лабиринте улочек, говорит гид по Таллину Александр Голубев.
Особо стоит упомянуть Katariina käik (переулок Катарины, его длина — всего 135 метров), улицы Lai (Широкая) и Suur-Kloostri (Большая Монастырская). Тут замечательные кафе, есть и романтический ресторанчик Wine Not, крошечная и очень уютная пивная Koht.
А еще в доме номер 52 на улице Lai была резиденция Петра I, одиннадцать раз посещавшего город. Неподалеку — особняк, принадлежавший ближайшему сподвижнику царя, графу Александру Меншикову.
Гуляя по Старому городу, нужно потеряться в лабиринте улочек, говорит гид по Таллину Александр Голубев.
Особо стоит упомянуть Katariina käik (переулок Катарины, его длина — всего 135 метров), улицы Lai (Широкая) и Suur-Kloostri (Большая Монастырская). Тут замечательные кафе, есть и романтический ресторанчик Wine Not, крошечная и очень уютная пивная Koht.
А еще в доме номер 52 на улице Lai была резиденция Петра I, одиннадцать раз посещавшего город. Неподалеку — особняк, принадлежавший ближайшему сподвижнику царя, графу Александру Меншикову.
Обязательно прогуляйтесь по кварталу Ротерманна рядом со Старым городом. Раньше это был промышленный район, где производили шифер, стекло, спирт, работали мельницы и теплоэлектростанция, рассказывает Голубев.
Андрей Тарковский снимал здесь некоторые эпизоды "Сталкера", о чем напоминает название переулка — Stalkeri käik.
В баре "Чикаго", оформленном в стиле 1930-х, часто проводят джазовые концерты. Ну а если хочется современной эстонской кухни, можно поужинать в популярных у местных жителей ресторанах Ö и Kaks Kokka.
Обязательно прогуляйтесь по кварталу Ротерманна рядом со Старым городом. Раньше это был промышленный район, где производили шифер, стекло, спирт, работали мельницы и теплоэлектростанция, рассказывает Голубев.
Андрей Тарковский снимал здесь некоторые эпизоды "Сталкера", о чем напоминает название переулка — Stalkeri käik.
В баре "Чикаго", оформленном в стиле 1930-х, часто проводят джазовые концерты. Ну а если хочется современной эстонской кухни, можно поужинать в популярных у местных жителей ресторанах Ö и Kaks Kokka.
Также интересен квартал Теллискиви (Telliskivi, в переводе на русский — "кирпич"). В прошлом —рыбацкая деревня, сейчас — уютный район с типичными для Таллина деревянными домами, объясняет Александр Голубев. Это место предпочитает молодежь — горожане говорят о "поселке хипстеров". Тут много мастерских, магазинчиков, кафе с меню на любой вкус — от пельменей до вьетнамских и индийских блюд.
Также интересен квартал Теллискиви (Telliskivi, в переводе на русский — "кирпич"). В прошлом —рыбацкая деревня, сейчас — уютный район с типичными для Таллина деревянными домами, объясняет Александр Голубев. Это место предпочитает молодежь — горожане говорят о "поселке хипстеров". Тут много мастерских, магазинчиков, кафе с меню на любой вкус — от пельменей до вьетнамских и индийских блюд.
Традиционный еще с советских времен сувенир из Эстонии — шоколад Kalev и ликер на основе рома "Вана Таллин" (Vana Tallinn). А также вязаные вещи с национальными орнаментами, украшения с янтарем, марципан, изделия из можжевельника, цветного стекла, керамика.
Традиционный еще с советских времен сувенир из Эстонии — шоколад Kalev и ликер на основе рома "Вана Таллин" (Vana Tallinn). А также вязаные вещи с национальными орнаментами, украшения с янтарем, марципан, изделия из можжевельника, цветного стекла, керамика.
Прямое сообщение между Россией и Эстонией пока не восстановили. Возможно, в этом причина невысокого интереса к данному направлению, отмечает руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
По информации Skyscanner, улететь в столицу Эстонии в последний месяц зимы можно через Варшаву, заплатив не менее 18 тысяч рублей, или Хельсинки — от 30 тысяч рублей. Все остальные варианты дороже.
"В Таллине широкий выбор отелей категории "четыре звезды". Цены — от трех до семи тысяч рублей в день за номер. В центре — пять-шесть тысяч с завтраком", — рассказали в онлайн-сервисе Ostrovok.ru.
Прямое сообщение между Россией и Эстонией пока не восстановили. Возможно, в этом причина невысокого интереса к данному направлению, отмечает руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
По информации Skyscanner, улететь в столицу Эстонии в последний месяц зимы можно через Варшаву, заплатив не менее 18 тысяч рублей, или Хельсинки — от 30 тысяч рублей. Все остальные варианты дороже.
"В Таллине широкий выбор отелей категории "четыре звезды". Цены — от трех до семи тысяч рублей в день за номер. В центре — пять-шесть тысяч с завтраком", — рассказали в онлайн-сервисе Ostrovok.ru.
Попасть в Эстонию можно и по суше. Но с особыми целями — на работу, учебу, лечение.
"Если вы хотите приехать в Эстонию поправить здоровье, бронируйте спа-отель, у которого есть европейская лицензия на лечебные процедуры. Причем минимум на три ночи", — говорит гид из Санкт-Петербурга Денис Зоткин. Он трижды за последние два месяца отправлял на автобусе такие туры.
Бронь именно спа-гостиницы нужна для пограничников, иначе не пропустят. Для "обычных" туристов сухопутная граница на замке — со стороны России. Хотя Эстония всю пандемию не закрывалась.
Попасть в Эстонию можно и по суше. Но с особыми целями — на работу, учебу, лечение.
"Если вы хотите приехать в Эстонию поправить здоровье, бронируйте спа-отель, у которого есть европейская лицензия на лечебные процедуры. Причем минимум на три ночи", — говорит гид из Санкт-Петербурга Денис Зоткин. Он трижды за последние два месяца отправлял на автобусе такие туры.
Бронь именно спа-гостиницы нужна для пограничников, иначе не пропустят. Для "обычных" туристов сухопутная граница на замке — со стороны России. Хотя Эстония всю пандемию не закрывалась.
Посетить страну могут россияне, переболевшие COVID-19 не более полугода назад, а также получившие любую одобренную в России вакцину, сообщили в Центре развития туризма Эстонии.
Срок действия ковид-сертификата — до 270 дней. Второй укол — минимум за 21 день до поездки. ПЦР-тест не нужен.
Посетить страну могут россияне, переболевшие COVID-19 не более полугода назад, а также получившие любую одобренную в России вакцину, сообщили в Центре развития туризма Эстонии.
Срок действия ковид-сертификата — до 270 дней. Второй укол — минимум за 21 день до поездки. ПЦР-тест не нужен.
В Эстонии нужно соблюдать соцдистанцию, маска — в магазинах, кафе, спа, общественном транспорте. Причем желательно — респиратор. Шарф или воротник не считаются.
"QR-коды проверяют при заселении в гостиницу, в музеях, ресторанах", — добавляет Денис Зоткин. Паспорт тоже нужно иметь с собой.
В Эстонии нужно соблюдать соцдистанцию, маска — в магазинах, кафе, спа, общественном транспорте. Причем желательно — респиратор. Шарф или воротник не считаются.
"QR-коды проверяют при заселении в гостиницу, в музеях, ресторанах", — добавляет Денис Зоткин. Паспорт тоже нужно иметь с собой.
Устроить в Эстонию вакцинный тур за одобренным ВОЗ или ЕС препаратом не получится, уточнила Илона Кбеян, представитель Visit Estonia в Москве.
Сделать прививку там могут только иностранцы с разрешением на проживание, обучение или работу, а также граждане стран ЕС, у которых есть Европейская карточка медстрахования.
Устроить в Эстонию вакцинный тур за одобренным ВОЗ или ЕС препаратом не получится, уточнила Илона Кбеян, представитель Visit Estonia в Москве.
Сделать прививку там могут только иностранцы с разрешением на проживание, обучение или работу, а также граждане стран ЕС, у которых есть Европейская карточка медстрахования.