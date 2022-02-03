Европа, в которую пускают россиян. Что посмотреть в Таллине

Этот город вам наверняка знаком с детства. Ведь улицы Таллина служили декорациями для многих советских фильмов: в СССР столица Эстонии традиционно "исполняла роль" капиталистического Запада.

Так, в "Короне Российской империи" ее выдают за Париж, в "Семнадцати мгновениях весны" — за Берлин и Берн, а в "Визите к Минотавру" — за Кремону.