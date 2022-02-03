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Туризм
https://ria.ru/20220203/tallin-1562450223.html
Европа, в которую пускают россиян. Что посмотреть в Таллине
Европа, в которую пускают россиян. Что посмотреть в Таллине - РИА Новости, 03.02.2022
Европа, в которую пускают россиян. Что посмотреть в Таллине
Эстония признает все вакцины, одобренные в других странах, в том числе российские. Попасть сюда непросто: либо самолетом с пересадкой, либо по суше, но... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:00
2022-02-03T11:26
туризм
таллин
эстония
фото - туризм
туристы
туризм
достопримечательности
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Эстония признает все вакцины, одобренные в других странах, в том числе российские. Попасть сюда непросто: либо самолетом с пересадкой, либо по суше, но подтвердив необходимость оздоровления на местных курортах. Но поездка того стоит. Таллин — один из тех уютных европейских городов, по которым многие очень соскучились за время пандемии. Что обязательно там надо посмотреть — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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таллин, эстония, фото - туризм, туристы, туризм, фото, достопримечательности, куда поехать, маршруты - туризм, впечатления - туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь, что посмотреть
08:00 03.02.2022 (обновлено: 11:26 03.02.2022)
 

Европа, в которую пускают россиян. Что посмотреть в Таллине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Эстония признает все вакцины, одобренные в других странах, в том числе российские. Попасть сюда непросто: либо самолетом с пересадкой, либо по суше, но подтвердив необходимость оздоровления на местных курортах. Но поездка того стоит. Таллин — один из тех уютных европейских городов, по которым многие очень соскучились за время пандемии. Что обязательно там надо посмотреть — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / step-svetlana

Этот город вам наверняка знаком с детства. Ведь улицы Таллина служили декорациями для многих советских фильмов: в СССР столица Эстонии традиционно "исполняла роль" капиталистического Запада.

Так, в "Короне Российской империи" ее выдают за Париж, в "Семнадцати мгновениях весны" — за Берлин и Берн, а в "Визите к Минотавру" — за Кремону.

Старый город в Таллине
1 из 16

Этот город вам наверняка знаком с детства. Ведь улицы Таллина служили декорациями для многих советских фильмов: в СССР столица Эстонии традиционно "исполняла роль" капиталистического Запада.

Так, в "Короне Российской империи" ее выдают за Париж, в "Семнадцати мгновениях весны" — за Берлин и Берн, а в "Визите к Минотавру" — за Кремону.

© Pixabay / step-svetlana
CC0 / Ohpuu /

Здесь снимали телесериал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Например, замок Глена на юго-западной окраине Таллина в фильме стал Баскервиль-холлом.

Кстати, Tallinn с эстонского языка можно перевести как "усадьба-замок". Или "датский город", "зимний город".

Замок Глена в Таллине
2 из 16

Здесь снимали телесериал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Например, замок Глена на юго-западной окраине Таллина в фильме стал Баскервиль-холлом.

Кстати, Tallinn с эстонского языка можно перевести как "усадьба-замок". Или "датский город", "зимний город".

CC0 / Ohpuu /
© Pixabay / pride1979

За восемь веков Таллин не раз менял название, был под властью Дании, Швеции, Российской империи — это отразилось на архитектуре и культуре.

На карте арабского путешественника и географа Идриси, жившего в XII веке, этот город обозначен как Колывань, датчане знали его как Линданисе, скандинавы и немцы — Реваль. После присоединения к Российской империи в начале XVIII века — Ревель.

Старый город в Таллине
3 из 16

За восемь веков Таллин не раз менял название, был под властью Дании, Швеции, Российской империи — это отразилось на архитектуре и культуре.

На карте арабского путешественника и географа Идриси, жившего в XII веке, этот город обозначен как Колывань, датчане знали его как Линданисе, скандинавы и немцы — Реваль. После присоединения к Российской империи в начале XVIII века — Ревель.

© Pixabay / pride1979
© Pixabay / evsola

Одна из главных достопримечательностей столицы Эстонии — ратуша XV века, сохранившаяся практически в неизменном виде.

В 1530-м на башне установили флюгер. Местные называют его Старым Томасом: этот воин охраняет город уже почти 500 лет.

Исторический центр Таллина, Эстония
4 из 16

Одна из главных достопримечательностей столицы Эстонии — ратуша XV века, сохранившаяся практически в неизменном виде.

В 1530-м на башне установили флюгер. Местные называют его Старым Томасом: этот воин охраняет город уже почти 500 лет.

© Pixabay / evsola
© РИА Новости / Алексей Хованов

Напротив ратуши — одна из старейших в Европе аптек (известна с 1422-го).

В Средние века здесь продавали порошок из сожженных ежей, пчел или летучих мышей, змеиное зелье, травы, гнезда ласточек и французский коньяк. Такая была тогда медицина.

Сейчас там можно не только купить лекарства (уже современные), но и посетить музей, где собраны старинные рецепты и аптекарские инструменты.

Таллин. Аптека на Ратушной площади работает уже 570 лет
5 из 16

Напротив ратуши — одна из старейших в Европе аптек (известна с 1422-го).

В Средние века здесь продавали порошок из сожженных ежей, пчел или летучих мышей, змеиное зелье, травы, гнезда ласточек и французский коньяк. Такая была тогда медицина.

Сейчас там можно не только купить лекарства (уже современные), но и посетить музей, где собраны старинные рецепты и аптекарские инструменты.

© РИА Новости / Алексей Хованов
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Виру — главная пешеходная туристическая улица Старого города с магазинами, ресторанами и сувенирными лавками.

Вируские ворота крепостной стены XIV века не сохранились, но две башни с черепичными крышами стали одним из символов эстонской столицы.

Рядом — так называемая Горка поцелуев. Век назад здесь было много декоративных растений и укромных уголков для влюбленных. В 2007-м тут установили две скульптуры — "Миг до поцелуя" и "Миг после поцелуя".

Старая часть города Таллина. Городские ворота Вирувярав, охранявшие в старину дорогу в Северную Эстонию.
6 из 16

Виру — главная пешеходная туристическая улица Старого города с магазинами, ресторанами и сувенирными лавками.

Вируские ворота крепостной стены XIV века не сохранились, но две башни с черепичными крышами стали одним из символов эстонской столицы.

Рядом — так называемая Горка поцелуев. Век назад здесь было много декоративных растений и укромных уголков для влюбленных. В 2007-м тут установили две скульптуры — "Миг до поцелуя" и "Миг после поцелуя".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Relay24

Из Сада датского короля открывается панорамный вид на город. По легенде, во время тяжелой битвы здесь в 1219-м к датчанам с небес упал флаг, что подняло боевой дух солдат и помогло королю Вальдемару II победить. Позднее тот стяг стал в Дании государственным. Ежегодно 15 июня отмечают День Даннеброга (датского флага).

А еще в саду есть скульптуры трех монахов без лиц: Бартоломея, Амбросия и Клавдия. Парк открыт круглосуточно, и в сумерках рядом с этими фигурами становится страшновато.

Скульптуры черных монахов в Таллине
7 из 16

Из Сада датского короля открывается панорамный вид на город. По легенде, во время тяжелой битвы здесь в 1219-м к датчанам с небес упал флаг, что подняло боевой дух солдат и помогло королю Вальдемару II победить. Позднее тот стяг стал в Дании государственным. Ежегодно 15 июня отмечают День Даннеброга (датского флага).

А еще в саду есть скульптуры трех монахов без лиц: Бартоломея, Амбросия и Клавдия. Парк открыт круглосуточно, и в сумерках рядом с этими фигурами становится страшновато.

© Depositphotos / Relay24
© Pixabay / jackmac34

Гуляя по Старому городу, нужно потеряться в лабиринте улочек, говорит гид по Таллину Александр Голубев.

Особо стоит упомянуть Katariina käik (переулок Катарины, его длина — всего 135 метров), улицы Lai (Широкая) и Suur-Kloostri (Большая Монастырская). Тут замечательные кафе, есть и романтический ресторанчик Wine Not, крошечная и очень уютная пивная Koht.

А еще в доме номер 52 на улице Lai была резиденция Петра I, одиннадцать раз посещавшего город. Неподалеку — особняк, принадлежавший ближайшему сподвижнику царя, графу Александру Меншикову.

Улочка в старом городе Таллина
8 из 16

Гуляя по Старому городу, нужно потеряться в лабиринте улочек, говорит гид по Таллину Александр Голубев.

Особо стоит упомянуть Katariina käik (переулок Катарины, его длина — всего 135 метров), улицы Lai (Широкая) и Suur-Kloostri (Большая Монастырская). Тут замечательные кафе, есть и романтический ресторанчик Wine Not, крошечная и очень уютная пивная Koht.

А еще в доме номер 52 на улице Lai была резиденция Петра I, одиннадцать раз посещавшего город. Неподалеку — особняк, принадлежавший ближайшему сподвижнику царя, графу Александру Меншикову.

© Pixabay / jackmac34
© Depositphotos / Gelia78

Обязательно прогуляйтесь по кварталу Ротерманна рядом со Старым городом. Раньше это был промышленный район, где производили шифер, стекло, спирт, работали мельницы и теплоэлектростанция, рассказывает Голубев.

Андрей Тарковский снимал здесь некоторые эпизоды "Сталкера", о чем напоминает название переулка — Stalkeri käik.

В баре "Чикаго", оформленном в стиле 1930-х, часто проводят джазовые концерты. Ну а если хочется современной эстонской кухни, можно поужинать в популярных у местных жителей ресторанах Ö и Kaks Kokka.

Таллин, Эстония
9 из 16

Обязательно прогуляйтесь по кварталу Ротерманна рядом со Старым городом. Раньше это был промышленный район, где производили шифер, стекло, спирт, работали мельницы и теплоэлектростанция, рассказывает Голубев.

Андрей Тарковский снимал здесь некоторые эпизоды "Сталкера", о чем напоминает название переулка — Stalkeri käik.

В баре "Чикаго", оформленном в стиле 1930-х, часто проводят джазовые концерты. Ну а если хочется современной эстонской кухни, можно поужинать в популярных у местных жителей ресторанах Ö и Kaks Kokka.

© Depositphotos / Gelia78
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанк

Также интересен квартал Теллискиви (Telliskivi, в переводе на русский — "кирпич"). В прошлом —рыбацкая деревня, сейчас — уютный район с типичными для Таллина деревянными домами, объясняет Александр Голубев. Это место предпочитает молодежь — горожане говорят о "поселке хипстеров". Тут много мастерских, магазинчиков, кафе с меню на любой вкус — от пельменей до вьетнамских и индийских блюд.

Таллин
10 из 16

Также интересен квартал Теллискиви (Telliskivi, в переводе на русский — "кирпич"). В прошлом —рыбацкая деревня, сейчас — уютный район с типичными для Таллина деревянными домами, объясняет Александр Голубев. Это место предпочитает молодежь — горожане говорят о "поселке хипстеров". Тут много мастерских, магазинчиков, кафе с меню на любой вкус — от пельменей до вьетнамских и индийских блюд.

© РИА Новости / Артем Житенев
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© Fotolia / BeTa-Artworks

Традиционный еще с советских времен сувенир из Эстонии — шоколад Kalev и ликер на основе рома "Вана Таллин" (Vana Tallinn). А также вязаные вещи с национальными орнаментами, украшения с янтарем, марципан, изделия из можжевельника, цветного стекла, керамика.

Плитки шоколада
11 из 16

Традиционный еще с советских времен сувенир из Эстонии — шоколад Kalev и ликер на основе рома "Вана Таллин" (Vana Tallinn). А также вязаные вещи с национальными орнаментами, украшения с янтарем, марципан, изделия из можжевельника, цветного стекла, керамика.

© Fotolia / BeTa-Artworks
© Фото : Visit Estonia / Tiina-Liina Uudam, Fotografiska Tallinn

Прямое сообщение между Россией и Эстонией пока не восстановили. Возможно, в этом причина невысокого интереса к данному направлению, отмечает руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

По информации Skyscanner, улететь в столицу Эстонии в последний месяц зимы можно через Варшаву, заплатив не менее 18 тысяч рублей, или Хельсинки — от 30 тысяч рублей. Все остальные варианты дороже.

"В Таллине широкий выбор отелей категории "четыре звезды". Цены — от трех до семи тысяч рублей в день за номер. В центре — пять-шесть тысяч с завтраком", — рассказали в онлайн-сервисе Ostrovok.ru.

Центр фотоискусства Fotografiska Tallinn, Эстония
12 из 16

Прямое сообщение между Россией и Эстонией пока не восстановили. Возможно, в этом причина невысокого интереса к данному направлению, отмечает руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

По информации Skyscanner, улететь в столицу Эстонии в последний месяц зимы можно через Варшаву, заплатив не менее 18 тысяч рублей, или Хельсинки — от 30 тысяч рублей. Все остальные варианты дороже.

"В Таллине широкий выбор отелей категории "четыре звезды". Цены — от трех до семи тысяч рублей в день за номер. В центре — пять-шесть тысяч с завтраком", — рассказали в онлайн-сервисе Ostrovok.ru.

© Фото : Visit Estonia / Tiina-Liina Uudam, Fotografiska Tallinn
© Фото : Visit Estonia / Toomas Tuul

Попасть в Эстонию можно и по суше. Но с особыми целями — на работу, учебу, лечение.

"Если вы хотите приехать в Эстонию поправить здоровье, бронируйте спа-отель, у которого есть европейская лицензия на лечебные процедуры. Причем минимум на три ночи", — говорит гид из Санкт-Петербурга Денис Зоткин. Он трижды за последние два месяца отправлял на автобусе такие туры.

Бронь именно спа-гостиницы нужна для пограничников, иначе не пропустят. Для "обычных" туристов сухопутная граница на замке — со стороны России. Хотя Эстония всю пандемию не закрывалась.

Эко спа-центр Vihula Manor Country Club & Spa в Лахемаа, Эстония
13 из 16

Попасть в Эстонию можно и по суше. Но с особыми целями — на работу, учебу, лечение.

"Если вы хотите приехать в Эстонию поправить здоровье, бронируйте спа-отель, у которого есть европейская лицензия на лечебные процедуры. Причем минимум на три ночи", — говорит гид из Санкт-Петербурга Денис Зоткин. Он трижды за последние два месяца отправлял на автобусе такие туры.

Бронь именно спа-гостиницы нужна для пограничников, иначе не пропустят. Для "обычных" туристов сухопутная граница на замке — со стороны России. Хотя Эстония всю пандемию не закрывалась.

© Фото : Visit Estonia / Toomas Tuul
© Фото : Visit Estonia / Taaniel Malleus

Посетить страну могут россияне, переболевшие COVID-19 не более полугода назад, а также получившие любую одобренную в России вакцину, сообщили в Центре развития туризма Эстонии.

Срок действия ковид-сертификата — до 270 дней. Второй укол — минимум за 21 день до поездки. ПЦР-тест не нужен.

Прогулки по крышам в Таллине
14 из 16

Посетить страну могут россияне, переболевшие COVID-19 не более полугода назад, а также получившие любую одобренную в России вакцину, сообщили в Центре развития туризма Эстонии.

Срок действия ковид-сертификата — до 270 дней. Второй укол — минимум за 21 день до поездки. ПЦР-тест не нужен.

© Фото : Visit Estonia / Taaniel Malleus
© Pixabay / shevli61

В Эстонии нужно соблюдать соцдистанцию, маска — в магазинах, кафе, спа, общественном транспорте. Причем желательно — респиратор. Шарф или воротник не считаются.

"QR-коды проверяют при заселении в гостиницу, в музеях, ресторанах", — добавляет Денис Зоткин. Паспорт тоже нужно иметь с собой.

Старый город в Таллине
15 из 16

В Эстонии нужно соблюдать соцдистанцию, маска — в магазинах, кафе, спа, общественном транспорте. Причем желательно — респиратор. Шарф или воротник не считаются.

"QR-коды проверяют при заселении в гостиницу, в музеях, ресторанах", — добавляет Денис Зоткин. Паспорт тоже нужно иметь с собой.

© Pixabay / shevli61
© Фото : Visit Estonia / Aron Urb

Устроить в Эстонию вакцинный тур за одобренным ВОЗ или ЕС препаратом не получится, уточнила Илона Кбеян, представитель Visit Estonia в Москве.

Сделать прививку там могут только иностранцы с разрешением на проживание, обучение или работу, а также граждане стран ЕС, у которых есть Европейская карточка медстрахования.

Нарва
16 из 16

Устроить в Эстонию вакцинный тур за одобренным ВОЗ или ЕС препаратом не получится, уточнила Илона Кбеян, представитель Visit Estonia в Москве.

Сделать прививку там могут только иностранцы с разрешением на проживание, обучение или работу, а также граждане стран ЕС, у которых есть Европейская карточка медстрахования.

© Фото : Visit Estonia / Aron Urb
 
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