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В суд поступило новое дело против Алексея Навального
В суд поступило новое дело против Алексея Навального - РИА Новости, 03.02.2022
В суд поступило новое дело против Алексея Навального
Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы, его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:58
2022-02-03T10:07
происшествия
алексей навальный
бруно лепру
игнат артеменко
москва
россия
франция
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы, его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили РИА Новости в суде."Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.По данным инстанции, Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Дела расследовали отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство - это стандартная практика для экономии процессуального времени.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Организация-иноагент, признана в России экстремистской и запрещена
https://ria.ru/20220128/navalnyy-1769955459.html
москва
россия
франция
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происшествия, алексей навальный, бруно лепру, игнат артеменко, москва, россия, франция, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ив роше
09:58 03.02.2022 (обновлено: 10:07 03.02.2022)
 
В суд поступило новое дело против Алексея Навального

В суд поступило новое дело против Навального по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы, его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.
По данным инстанции, Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).
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Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Дела расследовали отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство - это стандартная практика для экономии процессуального времени.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
*Организация-иноагент, признана в России экстремистской и запрещена
 
ПроисшествияАлексей НавальныйБруно ЛепруИгнат АртеменкоМоскваРоссияФранцияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Ив Роше
 
 
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