https://ria.ru/20220203/stazh-1770770024.html

Какие виды стажа нужны для пенсии

Специалисты ПФР разъяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны - РИА Новости, 03.02.2022

Какие виды стажа нужны для пенсии

Существует несколько видов стажа в России: страховой, общий трудовой стаж. А также выделяют так называемый специальный стаж, рассказали агентству "Прайм" в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T01:16

2022-02-03T01:16

2022-02-03T09:21

общество

пенсионный фонд рф

пенсия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Существует несколько видов стажа в России: страховой, общий трудовой стаж. А также выделяют так называемый специальный стаж, рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.В ведомстве уточнили, что этот страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. Там напомнили, что в 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа.Иные (нестраховые) периоды, которые могут быть засчитаны в страховой стаж, перечислены в статье 12 Федерального закона "О страховых пенсиях". К ним относится, например, период прохождения военной службы, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, период получения пособия по безработице.Что касается общего трудового стажа, определяемого как суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности, то он учитывается только при формировании расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Это значит, что для стажа после 1 января 2002 года понятие "общий трудовой стаж" не применяется", отметили собеседники агентства в ПФР."Специальным стажем" называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. Речь идет, в частности, о педагогической деятельности, лечебной, творческой, а также о работе с вредными условиями труда и в горячих цехах.

https://ria.ru/20220128/pensii-1769965361.html

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общество, пенсионный фонд рф, пенсия