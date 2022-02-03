https://ria.ru/20220203/stazh-1770770024.html
Какие виды стажа нужны для пенсии
Специалисты ПФР разъяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны - РИА Новости, 03.02.2022
Какие виды стажа нужны для пенсии
Существует несколько видов стажа в России: страховой, общий трудовой стаж. А также выделяют так называемый специальный стаж, рассказали агентству "Прайм" в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T01:16
2022-02-03T01:16
2022-02-03T09:21
общество
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Существует несколько видов стажа в России: страховой, общий трудовой стаж. А также выделяют так называемый специальный стаж, рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.В ведомстве уточнили, что этот страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. Там напомнили, что в 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа.Иные (нестраховые) периоды, которые могут быть засчитаны в страховой стаж, перечислены в статье 12 Федерального закона "О страховых пенсиях". К ним относится, например, период прохождения военной службы, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, период получения пособия по безработице.Что касается общего трудового стажа, определяемого как суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности, то он учитывается только при формировании расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Это значит, что для стажа после 1 января 2002 года понятие "общий трудовой стаж" не применяется", отметили собеседники агентства в ПФР."Специальным стажем" называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. Речь идет, в частности, о педагогической деятельности, лечебной, творческой, а также о работе с вредными условиями труда и в горячих цехах.
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общество, пенсионный фонд рф, пенсия
01:16 03.02.2022 (обновлено: 09:21 03.02.2022)
Специалисты ПФР разъяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны
В ПФР объяснили россиянам важность трудового и страхового стажа для начисления пенсии
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Существует несколько видов стажа в России: страховой, общий трудовой стаж. А также выделяют так называемый специальный стаж, рассказали
агентству "Прайм" в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.
В ведомстве уточнили, что этот страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. Там напомнили, что в 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа.
"Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов", — подчеркнули в ПФР.
Иные (нестраховые) периоды, которые могут быть засчитаны в страховой стаж, перечислены в статье 12 Федерального закона "О страховых пенсиях". К ним относится, например, период прохождения военной службы, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, период получения пособия по безработице.
Что касается общего трудового стажа, определяемого как суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности, то он учитывается только при формировании расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Это значит, что для стажа после 1 января 2002 года понятие "общий трудовой стаж" не применяется", отметили собеседники агентства в ПФР
.
"Специальным стажем" называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. Речь идет, в частности, о педагогической деятельности, лечебной, творческой, а также о работе с вредными условиями труда и в горячих цехах.