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Взносы в ПФР: формулы расчета, как сэкономить и кто может не платить

Взносы в ПФР (страховые взносы): что это, виды, как оплатить и рассчитать

Взносы в ПФР: формулы расчета, как сэкономить и кто может не платить

Взносы в ПФР - это отчисления на обязательное пенсионное страхование. Кто не обязан их уплачивать, сумма предельной базы для начисления в 2022 году, формулы и... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:30

2022-02-12T15:30

2022-02-12T15:30

общество

россия

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пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взносы в ПФР - это отчисления на обязательное пенсионное страхование. Кто не обязан их уплачивать, сумма предельной базы для начисления в 2022 году, формулы и примеры расчета пенсионного, социального, медицинского страхования, как представляется отчетность, - в материале РИА Новости.Взносы в ПФРЗа счет взносов формируется страховой фонд и при наступлении страхового случая (выхода на пенсию) происходит возмещение средств."В Российской Федерации создана система гарантий социального обеспечения. Она формируется за счет перечисления в ПФР России обязательных платежей. ОПС (обязательное пенсионное страхование) включает в себя страховые пенсии, фиксированные выплаты и социальные пособия на погребение. Нормативная регламентация обязательного пенсионного страхования обозначена в ФЗ № 167 “Об обязательном пенсионным страховании в Российской Федерации”, Налоговом кодексе РФ и ряде внутриведомственных подзаконных актов", - рассказала Светлана Дзигонская, юрист Европейской юридической службы.Кто обязан платитьПлательщиками страховых взносов являются:Самозанятые не обязаны ежегодно производить отчисления в ПФР России согласно ст. 15 ФЗ № 422 от 27.11.2018."Пенсионные права самозанятых возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ст. 29 Федерального закона № 167-ФЗ)", - отметил Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".Кто не уплачиваетНе уплачивают взносы в ПФР адвокаты из числа военных пенсионеров, а также ИП в период, когда они не осуществляли свою деятельность. К таким периодам законодательство относит:"При этом, например, домашний арест для лица со статусом ИП не является основанием для неуплаты взносов в ПФР", - подчеркнула Екатерина Болдинова, партнер Five Stones Consul.ВидыОбязательное социальное страхование включает в себя:Предельная базаПредельная база для начисления страховых взносов - это максимальная сумма выплат в пользу работника."Она ежегодно индексируется с учетом роста средней заработной платы и в 2022 году составляет 1565000 руб. (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.21 № 1951). Выплаты в пределах этого лимита базы облагаются по ставке 22%, а сверх указанной суммы – по ставке 10%", - рассказал Андрей Завертяев.По словам Владимира Колганова, юриста компании "Генезис", сумма выплат на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляет 1 032 000 рублей.Регулирующие законыОсновополагающие законодательные акты российской Пенсионной системы:Тарифы взносовТарифы страховых взносов — ставка, с помощью которой рассчитываются обязательства страхователя. По каждому виду взносов устанавливается свой тариф. Условно их можно разделить на три группы:"Тарифы в 2022 году составляют 22 % на обязательное пенсионное страхование (и 10% по доходам сверх лимита), 5,1% на обязательное медицинское страхование. Для ИП - 34 435 руб. обязательный взнос в ПФР и 8 766 в ОМС (до 31.12.2022), 1 % от суммы дохода, превысившего 300 000 рублей, не более 275560 руб. (до 01.07.2023). Существует также достаточно большая группа пониженных (льготных) ставок (тарифов) по страховым взносам для отдельных видов работодателей (Сколково, благотворительные организации на УСН, резиденты свободного порта Владивосток и целый ряд других)", - рассказала Екатерина Болдинова.Как сэкономитьВыплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, условий выполнения работы, не являются оплатой труда, так как не предусмотрены трудовыми договорами и, соответственно, не облагаются страховыми взносами."Например, такие выплаты: оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно, матпомощь молодым специалистам, матпомощь, в том числе при вступлении в брак впервые, или в связи с началом учебного года, или в связи с тяжелым материальным положением; дотации и компенсации на питание, выплаты к 23 февраля и 8 марта, а также 1 мая, 4 ноября и к Новому году, членские взносы за бухгалтеров, выплата за отказ от курения в рабочее время", - отмечает Екатерина Болдинова.Расчет страховых взносовПорядок расчета страховых взносов регулируется ст. 430 НК РФ."Прежде чем рассчитать общую сумму ежемесячных платежей в целом по организации, необходимо определить суммы страховых взносов по каждому сотруднику (п. 1, 2 ст. 421, п. 4 ст. 431 НК). Тарифы определяются в соответствии со статьями 425–429 НК и статьями 22 и 33.1 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в части уплаты пенсионных взносов)", - пояснила Светлана Ковалевская, ведущий эксперт Актион Бухгалтерия.Для расчета используются следующие формулы:Расчет платежей на пенсионное страхованиеС базы, которая не превышает предельную величину, пенсионные взносы рассчитываются по формуле:Формула для расчета платежей, если база превышает предельную величину:Расчет платежей на социальное страхованиеБольничные и детские пособия ФСС платит с 01.01.2021 напрямую сотрудникам. Работодатель перечисляет только пособие за первые три дня болезни. Уменьшить ежемесячный платеж по страховым взносам на сумму расходов по обязательному социальному страхованию нельзя.ПримерыПример расчетов привела Лариса Сорокина, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН:Предположим, ежемесячные выплаты работнику составляют 150 000 руб. База для исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование за 2022 год: 150 000 * 12 мес. = 1 800 000 руб.Страховые взносы в организациях крупного бизнеса: 1 565 000 * 22% + (1 800 000 - 1 565 000) *10% = 344 300 + 23 500 = 267 800 руб.Страховые взносы в организациях малого бизнеса: 13 890 * 12 мес. *22% + (150 000 - 13 890) * 12 мес. *10% = 36 669,6 + 163 332 = 200 001,6 руб. В результате малый бизнес уменьшил свои расходы на 67 798,4 руб. по конкретному работнику.Индивидуальный предприниматель за себя платит 34 445 руб. за год. Если величина его годового дохода превышает 300 000 руб., тогда выплаты в ПФР составят 34 445 руб. + 1% от суммы превышения дохода 300 000 руб., но не более 275 560 руб. за год. Например, годовой доход индивидуального предпринимателя составил 1 млн руб. Взносы на обязательное пенсионное страхование: 34 445 + (1 000 000 – 300 000) *1% = 34 445 + 7 000 = 41 445 руб.Уплата страховых взносовПравила и сроки уплаты страховых взносов регулируются статьей 430 Налогового Кодекса Российской Федерации.СрокиСрок уплаты – не позднее 31 декабря текущего календарного года, за который она производится (за расчетный период 2022 год – до 31.12.2022). Оплатить можно как единоразово в полном размере, так и с разбивкой по месяцам."Если оплата происходит по месяцам, то Налоговым кодексом предусмотрен срок для уплаты страховых взносов - не позднее 15-го числа следующего календарного месяца, за который исчислены указанные суммы", - отметила Екатерина Кузьмина, эксперт юридической фирмы "Арбитраж.ру"."Фиксированные взносы за индивидуальную предпринимательскую деятельность должны вноситься в налоговую инспекцию не позже 31 декабря соответствующего года, а 1% ‒ не позже 1 июля следующего года", - добавила Светлана Дзигонская.РеквизитыРеквизиты для уплаты страховых взносов по каждому региону можно узнать на сайтах Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.Для ИПИндивидуальный предприниматель должен платить страховые взносы за себя на пенсионное (ОПС) и медицинское (ОМС) страхование на счет налоговой инспекции по месту жительства. Узнать платежные реквизиты территориальной инспекции можно на сайте ФНС России."Взносы на ОПС – это фиксированная сумма, которая уже установлена на ближайшие годы. За 2021 год она составила 32 448 рублей, за 2022 год – 34 445 рублей и 36 723 рублей – за 2023 год. Предпринимателю важно обратить внимание на то, что если сумма его дохода превышает 300 000 рублей в год, то размер взносов возрастет. Формула расчета: та же фиксированная сумма плюс 1% с дохода, который превышает эти 300 000 рублей, но не более 259 584 рублей (за 2021 год), 275 560 рублей (за 2022 год) и 293 784 рублей (2023 году). На ОМС взнос фиксированный и от уровня дохода он не зависит. За 2021 год взнос составил 8 426 рублей, за 2022 год – 8 766 рублей и 9 119 рублей – за 2023 год. У предпринимателя есть возможность сэкономить, например, если платить частями. При таком варианте будут снижены авансовые платежи по УСН", - отметила Мария Мирецкая, генеральный директор ООО "СДМ-Консалтинг".При неуплате или неполной уплате положенных сумм страхового взноса индивидуальный предприниматель получит штраф, размер которого составляет 20% от неуплаченной суммы.Представление отчетностиВ том случае, если работодатель имеет штат от десяти сотрудников и более, он обязан предоставлять отчетность в территориальный орган Пенсионного фонда в электронном виде (это требование закреплено в п. 2 ст. 8 Федерального закона № 27-ФЗ), в остальных случаях можно отчитываться на бумажном носителе (лично, с помощью представителя или отправив письмо по почте).Предоставить отчетность через Интернет можно:Для того чтобы иметь возможность осуществлять электронный документооборот, необходимо:Ответственность за неуплатуСанкции за просрочку уплаты взносов налагаются согласно Налоговому кодексу. В случае неуплаты/неполной уплаты страховых взносов размер штрафа составит от 20 % до 40 % от неоплаченной суммы взноса (ст. 122 НК РФ). Пени за просрочку платежей рассчитываются исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ).

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https://ria.ru/20210908/pensii-1749229240.html

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https://ria.ru/20220201/vyplaty-1770396253.html

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общество, россия, налоги, пенсионный фонд рф, центральный банк рф (цб рф)