Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России
Президент Путин поддержал идею создания российского зеленого стандарта
Владимир Путин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не против создания национального зеленого стандарта.
В ходе встречи Путина с членами "Деловой России" один из участников встречи, генеральный директор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, затронул тему национального зеленого стандарта и попросил, чтобы предприятия, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства, чтобы они в первую очередь получали всевозможные льготы.
"Если вы считаете, что нам нужен свой зеленый стандарт, я сейчас не буду вдаваться в детали, то, наверное, это нужно сделать. Если вы в своей практической работе ощущаете, что его не хватает. Хотя на сегодняшний день у нас приняты, наверняка вы тоже об этом знаете, целый набор льгот, преференций для тех, кто работает и в сфере социального инвестирования, в сфере реализации социальных проектов и в зеленой повестке", - сказал Путин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь добавил, что его министерство уже разработало таксономию, то есть классификацию и стандарты для зеленых проектов. "Мы сделали ее состыкованной с западными, международными стандартами, но пошли на некоторые опережающие шаги", - сказал министр. В частности, по его словам, в российский стандарт были включены проекты в сфере атомной и гидроэнергетики.
Министр напомнил, что в соответствии с этими стандартами в прошлом году крупнейшие российские компании уже разместили восемь выпусков облигаций на общую сумму 135 миллиардов рублей.
Однако глава Минэкономразвития признал, что в России есть "мощный запрос" на аналогичное регулирование в социальной сфере. "Здесь у нас пока таксономии нет, мы ее разрабатываем, и это задача ближайших нескольких месяцев", - сказал Решетников.