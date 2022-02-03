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https://ria.ru/20220203/standart-1770949805.html
Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России
Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России - РИА Новости, 03.02.2022
Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России
Президент России Владимир Путин не против создания национального зеленого стандарта. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:48
2022-02-03T19:48
экономика
россия
деловая россия
максим решетников
технологии
владимир путин
экология
экология в россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не против создания национального зеленого стандарта.В ходе встречи Путина с членами "Деловой России" один из участников встречи, генеральный директор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, затронул тему национального зеленого стандарта и попросил, чтобы предприятия, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства, чтобы они в первую очередь получали всевозможные льготы.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь добавил, что его министерство уже разработало таксономию, то есть классификацию и стандарты для зеленых проектов. "Мы сделали ее состыкованной с западными, международными стандартами, но пошли на некоторые опережающие шаги", - сказал министр. В частности, по его словам, в российский стандарт были включены проекты в сфере атомной и гидроэнергетики.Министр напомнил, что в соответствии с этими стандартами в прошлом году крупнейшие российские компании уже разместили восемь выпусков облигаций на общую сумму 135 миллиардов рублей.Однако глава Минэкономразвития признал, что в России есть "мощный запрос" на аналогичное регулирование в социальной сфере. "Здесь у нас пока таксономии нет, мы ее разрабатываем, и это задача ближайших нескольких месяцев", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20220203/putin-1770947204.html
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экономика, россия, деловая россия, максим решетников, технологии, владимир путин, экология, экология в россии
19:48 03.02.2022
 
Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России

Президент Путин поддержал идею создания российского зеленого стандарта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не против создания национального зеленого стандарта.
В ходе встречи Путина с членами "Деловой России" один из участников встречи, генеральный директор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, затронул тему национального зеленого стандарта и попросил, чтобы предприятия, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства, чтобы они в первую очередь получали всевозможные льготы.
"Если вы считаете, что нам нужен свой зеленый стандарт, я сейчас не буду вдаваться в детали, то, наверное, это нужно сделать. Если вы в своей практической работе ощущаете, что его не хватает. Хотя на сегодняшний день у нас приняты, наверняка вы тоже об этом знаете, целый набор льгот, преференций для тех, кто работает и в сфере социального инвестирования, в сфере реализации социальных проектов и в зеленой повестке", - сказал Путин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь добавил, что его министерство уже разработало таксономию, то есть классификацию и стандарты для зеленых проектов. "Мы сделали ее состыкованной с западными, международными стандартами, но пошли на некоторые опережающие шаги", - сказал министр. В частности, по его словам, в российский стандарт были включены проекты в сфере атомной и гидроэнергетики.
Министр напомнил, что в соответствии с этими стандартами в прошлом году крупнейшие российские компании уже разместили восемь выпусков облигаций на общую сумму 135 миллиардов рублей.
Однако глава Минэкономразвития признал, что в России есть "мощный запрос" на аналогичное регулирование в социальной сфере. "Здесь у нас пока таксономии нет, мы ее разрабатываем, и это задача ближайших нескольких месяцев", - сказал Решетников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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