https://ria.ru/20220203/standart-1770949805.html

Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России

Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России - РИА Новости, 03.02.2022

Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России

Президент России Владимир Путин не против создания национального зеленого стандарта. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:48

2022-02-03T19:48

2022-02-03T19:48

экономика

россия

деловая россия

максим решетников

технологии

владимир путин

экология

экология в россии

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не против создания национального зеленого стандарта.В ходе встречи Путина с членами "Деловой России" один из участников встречи, генеральный директор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, затронул тему национального зеленого стандарта и попросил, чтобы предприятия, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства, чтобы они в первую очередь получали всевозможные льготы.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь добавил, что его министерство уже разработало таксономию, то есть классификацию и стандарты для зеленых проектов. "Мы сделали ее состыкованной с западными, международными стандартами, но пошли на некоторые опережающие шаги", - сказал министр. В частности, по его словам, в российский стандарт были включены проекты в сфере атомной и гидроэнергетики.Министр напомнил, что в соответствии с этими стандартами в прошлом году крупнейшие российские компании уже разместили восемь выпусков облигаций на общую сумму 135 миллиардов рублей.Однако глава Минэкономразвития признал, что в России есть "мощный запрос" на аналогичное регулирование в социальной сфере. "Здесь у нас пока таксономии нет, мы ее разрабатываем, и это задача ближайших нескольких месяцев", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20220203/putin-1770947204.html

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экономика, россия, деловая россия, максим решетников, технологии, владимир путин, экология, экология в россии