Олимпийские державы. Россия и Китай запустили Годы спортивных обменов
МОСКВА, 3 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Традиционно спорт – вне политики. Однако главный праздник мирового спорта – Олимпийские игры – нередко сопровождается политическими скандалами. В преддверии зимней Олимпиады в Пекине ряд стран объявил о политическом бойкоте мероприятия. Несмотря на это, пекинская Олимпиада побьет рекорд по количеству участвующих стран, многие из которых впервые отправят свои сборные на зимние игры, и станет символом дружбы и международного сотрудничества.
Олимпийские ценности
Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов, есть все основания полагать, что Олимпийские игры в Пекине пройдут на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин в конце января на встрече с российской олимпийской сборной по видеосвязи.
"Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь - равноправие и справедливость", - сказал Путин.
"Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь - равноправие и справедливость", - сказал Путин.
Как ранее отметил президент России, у него сложились очень доверительные, дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. С российским лидером председатель КНР встречался чаще всего с момента вступления в должность в 2013 году – почти 40 раз. За прошлый год лидеры встретились дважды, но по видеосвязи. Теперь президент РФ лично посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры на высшем уровне. Си Цзиньпин не выезжал из страны ни разу с начала пандемии, и Владимир Путин станет первым главой государства, с которым он встретится лично за последние 400 дней.
Международные спортивные мероприятия, которые принимают Россия и Китай, стали важными площадками для продвижения двусторонней дипломатии. Например, в 2014 году Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Тогда же он рассказал о своих спортивных пристрастиях: больше всего китайский лидер любит хоккей. А в 2018 году в рамках государственного визита президента России в КНР лидеры двух стран вместе посмотрели товарищеский матч юношеских хоккейных сборных России и Китая, который прошел в Тяньцзине.
Как отмечали тогда китайские СМИ, китайская сторона намерена продвигать обмен и сотрудничество двух стран в хоккее и других видах спорта. "Необходимо усиливать обмены между молодежью, чтобы добрососедство и дружба Китая и России передавались из поколения в поколение", - подчеркивало агентство "Синьхуа".
В интервью, которое Владимир Путин в преддверии официального визита в КНР дал генеральному директору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну, президент России отметил, что проведение в 2022–2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, о чём главы РФ и КНР объявили в декабре 2021 года, безусловно, станет значимым, ярким явлением в жизни наших двух стран. В программе Годов – порядка 500 различных мероприятий в сфере массового и молодёжного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров. Наиболее успешные из них будут переведены на регулярную основу.
Общий спорт
Сотрудничество в спортивной сфере между Россией и КНР насчитывает почти два десятка лет. В 2003 году директор Главного управления спорта КНР Юань Вэйминь и тогдашний председатель Госкомитета РФ по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов подписали китайско-российский план обменов в сфере спорта.
Олимпийские комитеты двух стран сотрудничают с 2005 года, когда Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Китая подписали ряд соглашений в области спорта. С тех пор ОКР принимает у себя гостей из Китая и отправляет делегации в Поднебесную.
Во время Азиатских игр в Джакарте НОК Китая выразил намерение обновить формат взаимодействия, и в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке стороны подписали договор о сотрудничестве в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он предусматривает совместное проведение спортивных мероприятий, двусторонних и многосторонних соревнований в России и Китае, обмен тренерами.
За год до подписания документа в Москве и Пекине выразили желание проводить китайско-российские зимние и летние юношеские игры и Международное автомобильное ралли "Шелковый путь".
Спортивное сотрудничество развивается и на региональном уровне. В январе 2020 года на границе между Россией и Китаем на реке Амур прошел Международный товарищеский турнир по хоккею, организованный правительствами Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
В преддверии зимней Олимпиады в Пекине посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай и Россия являются спортивными мировыми державами, и лидеры двух стран сделали все возможное, чтобы участвовать в этом выдающимся мероприятии.
"Это в полной мере отражает их личную дружбу, демонстрирует мощные внутренние движущие силы и уникальную ценность китайско-российских отношений, реальными действиями защищает дух Олимпиады и показывает общую позицию двух стран в противостоянии политизации спорта и внешнему вмешательству. Китай и Россия держатся вместе, обладая возможностями и решимостью вносить свой вклад в развитие и процветание всего человечества", — подытожил Чжан Ханьхуэй.