https://ria.ru/20220203/solntse-1770852321.html

Астрономы сообщили о начале новой магнитной бури

Астрономы сообщили о начале новой магнитной бури - РИА Новости, 03.02.2022

Астрономы сообщили о начале новой магнитной бури

На Земле началась магнитная буря слабого уровня G1, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:25

2022-02-03T13:25

2022-02-03T13:41

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря слабого уровня G1, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.К ней привела вспышка средней силы (класса М), которая произошла на Солнце 30 января. Она продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли.Как отметили в лаборатории, нынешний январь уже стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. На Солнце наблюдается повышенная активность: специалисты отмечают сразу несколько крупных областей с солнечными пятнами. При этом звезда находится на ранней стадии цикла и пик ее активности ожидается лишь в середине 2023 года.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные вызывают сбои в коротковолновой связи и навигационных системах, а также скачки напряжения в промышленных сетях.Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20220108/pogoda-1761973957.html

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