https://ria.ru/20220203/snegopad-1770859090.html

Азаров обсудил с главами муниципалитетов борьбу с последствиями снегопада

Азаров обсудил с главами муниципалитетов борьбу с последствиями снегопада - РИА Новости, 03.02.2022

Азаров обсудил с главами муниципалитетов борьбу с последствиями снегопада

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг прервал плановое совещание с главами муниципалитетов, чтобы оперативно обсудить усиление мер по борьбе с... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:47

2022-02-03T13:47

2022-02-03T13:47

общество

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг прервал плановое совещание с главами муниципалитетов, чтобы оперативно обсудить усиление мер по борьбе с последствиями снегопада, сообщает пресс-служба правительства региона."В четверг, 3 февраля, губернатор Дмитрий Азаров прервал запланированный семинар-совещание с главами муниципальных образований Самарской области по вопросам реализации нацпроектов и итогам работы в 2021 году, чтобы оперативно обсудить усиление мер по борьбе с последствиями снегопада", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, коммунальные и дорожные службы во всех муниципалитетах работают в усиленном режиме. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил, что за прошедшие сутки в городе было вывезено 6,8 тысячи тонн снега, в борьбе со снегопадом задействовано 554 единицы техники, почти 2,7 тысячи рабочих. В первую очередь уделяется внимание расчистке подъездов к стационарам, где находятся больные, и организации подвоза кислорода, все транспортные маршруты работают.Губернатор поручил обратить внимание на дороги к образовательным учреждениям, а также на остановочные павильоны, железнодорожные станции и платформы. Он также поставил задачу обеспечить свободный подъезд к контейнерным площадкам, синхронизировать работу дворников, управляющих компаний и компаний по вывозу ТКО.Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что в городе проезд обеспечен по всем дорогам, подъезды к больницам, магазинам расчищены, ведется работа по очистке от снега скатных кровель.По решению губернатора на территории Самарской области создан оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопада, возглавить его поручено вице-губернатору – председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову. Министру транспорта и автомобильных работ региона Ивану Пивкину поручено координировать всю работу на дорогах Самарской области, в кратчайшие сроки обеспечить транспортную доступность всех населенных пунктов."Ситуация непростая. Очень внимательно в каждом населенном пункте. Отдельное внимание главы в муниципальных образованиях уделяют взаимодействию с системой здравоохранения. Так должна быть выстроена работа по всей территории Самарской области. Больных людей много, врачи постоянно выезжают. Обеспечьте доступность предоставления медицинской помощи. Сегодня время требует того, чтобы каждый из вас лично координировал работу по ликвидации негативных последствий в сложившихся погодных условиях. Лично возглавьте снегоборьбу на территории ваших муниципальных образований", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным Приволжского УГМС, 3 февраля в Самарской области продолжаются сильный снег и дождь, метели, гололед и снежные заносы, сохраняется оранжевый уровень опасности. За первые дни февраля прогнозируется выпадение полуторамесячной нормы осадков.

https://ria.ru/20220131/byudzhet-1770282589.html

https://ria.ru/20220113/tsentr-1767754558.html

https://ria.ru/20220112/reyting-1767462300.html

самарская область

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общество, дмитрий азаров, самарская область