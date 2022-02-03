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В Омской области школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение
В Омской области школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 03.02.2022
В Омской области школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение
Губернатор Омской области Александр Бурков на оперштабе, посвященном борьбе с коронавирусом, сообщил о переводе всех школ региона, кроме 9-х и 11-х классов, на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:35
2022-02-03T15:03
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на оперштабе, посвященном борьбе с коронавирусом, сообщил о переводе всех школ региона, кроме 9-х и 11-х классов, на дистанционное обучение, заявили РИА Новости в правительстве Омской области.Школы закрывают с понедельника, 7 февраля. Решение принято из-за стремительного роста заболеваемости COVID - в восемь раз с начала года."С 7 по 21 февраля школьные учреждения уходят на дистанционную работу. Это не касается только 9-х и 11-х классов, которым нужно готовиться к экзаменам", - заявил губернатор Омской области.Дистанционное образование продлится две недели. В министерстве образования Омской области уточнили, что первоклассники будут на дистанционке с 7 по 11 февраля, а с 14 февраля уйдут на недельные каникулы.Также на дистант со следующей недели переводят школы и техникумы, кроме тех, которые проходят промежуточную аттестацию."Учреждениям, реализующим образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, рекомендовано исключить проведение лекционных занятий в очной форме", - пояснили в региональном минобразования.Детские сады власти решили полностью не закрывать, действуя индивидуально и закрывать их только в случае превышения порога заболеваний в 20%.
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омская область, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, социальный навигатор, сн_образование
14:35 03.02.2022 (обновлено: 15:03 03.02.2022)
 
В Омской области школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

В Омской области школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение с 7 по 21 февраля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учитель одной из школ
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на оперштабе, посвященном борьбе с коронавирусом, сообщил о переводе всех школ региона, кроме 9-х и 11-х классов, на дистанционное обучение, заявили РИА Новости в правительстве Омской области.
Школы закрывают с понедельника, 7 февраля. Решение принято из-за стремительного роста заболеваемости COVID - в восемь раз с начала года.
"С 7 по 21 февраля школьные учреждения уходят на дистанционную работу. Это не касается только 9-х и 11-х классов, которым нужно готовиться к экзаменам", - заявил губернатор Омской области.
Дистанционное образование продлится две недели. В министерстве образования Омской области уточнили, что первоклассники будут на дистанционке с 7 по 11 февраля, а с 14 февраля уйдут на недельные каникулы.
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
11:00Распространение коронавируса
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение
Также на дистант со следующей недели переводят школы и техникумы, кроме тех, которые проходят промежуточную аттестацию.
"Учреждениям, реализующим образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, рекомендовано исключить проведение лекционных занятий в очной форме", - пояснили в региональном минобразования.
Детские сады власти решили полностью не закрывать, действуя индивидуально и закрывать их только в случае превышения порога заболеваний в 20%.
 
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