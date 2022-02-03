Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/senator-1770951311.html
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией - РИА Новости, 03.02.2022
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:58
2022-02-03T20:09
в мире
владимир зеленский
турция
киев
украина
ситуация в днр и лнр
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине."В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", - сказал парламентарий.В последнее время обострилась ситуация на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.Сенатор подчеркнул, что мотивы Турции понятны. С одной стороны, Анкара пытается решить свои финансовые вопросы, напомнить о себе, продвинуть свое вооружение. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", добавил он.При этом законодатель подчеркнул, что с каждым граммом вооружения, который поставляется на Украину, усиливается риск самопроизвольного начала конфликта на юго-востоке. "К сожалению, существует риск, что "ястребы" в Киеве могут дать команду использовать эту ситуацию", - сказал политик.Он пояснил, что существует риск того, что боевые действия на юго-востоке могут начаться "либо самопроизвольно, либо с участием провокаторов". При этом может быть использован тот значительный объем вооружений, который поставляется на юго-восток страны со стороны зарубежных партнеров Киева.
https://ria.ru/20220203/vizit-1770905173.html
https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html
турция
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, турция, киев, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф
19:58 03.02.2022 (обновлено: 20:09 03.02.2022)
 
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией

Сенатор Климов назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:43
В Киеве ковровую дорожку для Эрдогана подмели щетками цветов флага Украины
"В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", - сказал парламентарий.
В последнее время обострилась ситуация на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.
Сенатор подчеркнул, что мотивы Турции понятны. С одной стороны, Анкара пытается решить свои финансовые вопросы, напомнить о себе, продвинуть свое вооружение. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", добавил он.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
07:02
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
При этом законодатель подчеркнул, что с каждым граммом вооружения, который поставляется на Украину, усиливается риск самопроизвольного начала конфликта на юго-востоке. "К сожалению, существует риск, что "ястребы" в Киеве могут дать команду использовать эту ситуацию", - сказал политик.
Он пояснил, что существует риск того, что боевые действия на юго-востоке могут начаться "либо самопроизвольно, либо с участием провокаторов". При этом может быть использован тот значительный объем вооружений, который поставляется на юго-восток страны со стороны зарубежных партнеров Киева.
 
В миреВладимир ЗеленскийТурцияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала