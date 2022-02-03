https://ria.ru/20220203/senator-1770951311.html

Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией

Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией - РИА Новости, 03.02.2022

Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией

Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:58

2022-02-03T19:58

2022-02-03T20:09

в мире

владимир зеленский

турция

киев

украина

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине."В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", - сказал парламентарий.В последнее время обострилась ситуация на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.Сенатор подчеркнул, что мотивы Турции понятны. С одной стороны, Анкара пытается решить свои финансовые вопросы, напомнить о себе, продвинуть свое вооружение. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", добавил он.При этом законодатель подчеркнул, что с каждым граммом вооружения, который поставляется на Украину, усиливается риск самопроизвольного начала конфликта на юго-востоке. "К сожалению, существует риск, что "ястребы" в Киеве могут дать команду использовать эту ситуацию", - сказал политик.Он пояснил, что существует риск того, что боевые действия на юго-востоке могут начаться "либо самопроизвольно, либо с участием провокаторов". При этом может быть использован тот значительный объем вооружений, который поставляется на юго-восток страны со стороны зарубежных партнеров Киева.

https://ria.ru/20220203/vizit-1770905173.html

https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html

турция

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, турция, киев, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф