https://ria.ru/20220203/senator-1770951311.html
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией - РИА Новости, 03.02.2022
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:58
2022-02-03T19:58
2022-02-03T20:09
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине."В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", - сказал парламентарий.В последнее время обострилась ситуация на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.Сенатор подчеркнул, что мотивы Турции понятны. С одной стороны, Анкара пытается решить свои финансовые вопросы, напомнить о себе, продвинуть свое вооружение. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", добавил он.При этом законодатель подчеркнул, что с каждым граммом вооружения, который поставляется на Украину, усиливается риск самопроизвольного начала конфликта на юго-востоке. "К сожалению, существует риск, что "ястребы" в Киеве могут дать команду использовать эту ситуацию", - сказал политик.Он пояснил, что существует риск того, что боевые действия на юго-востоке могут начаться "либо самопроизвольно, либо с участием провокаторов". При этом может быть использован тот значительный объем вооружений, который поставляется на юго-восток страны со стороны зарубежных партнеров Киева.
https://ria.ru/20220203/vizit-1770905173.html
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, турция, киев, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф
19:58 03.02.2022 (обновлено: 20:09 03.02.2022)
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
Сенатор Климов назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский
заявил, что Украина
и Турция
подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
"В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре
не могут, но все равно делают, что печально", - сказал парламентарий.
В последнее время обострилась ситуация на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.
Сенатор подчеркнул, что мотивы Турции понятны. С одной стороны, Анкара пытается решить свои финансовые вопросы, напомнить о себе, продвинуть свое вооружение. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", добавил он.
При этом законодатель подчеркнул, что с каждым граммом вооружения, который поставляется на Украину, усиливается риск самопроизвольного начала конфликта на юго-востоке. "К сожалению, существует риск, что "ястребы" в Киеве
могут дать команду использовать эту ситуацию", - сказал политик.
Он пояснил, что существует риск того, что боевые действия на юго-востоке могут начаться "либо самопроизвольно, либо с участием провокаторов". При этом может быть использован тот значительный объем вооружений, который поставляется на юго-восток страны со стороны зарубежных партнеров Киева.