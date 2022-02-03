https://ria.ru/20220203/sboi-1770879696.html

В работе Google и YouTube в России произошли сбои

В работе Google и YouTube в России произошли сбои - РИА Новости, 03.02.2022

В работе Google и YouTube в России произошли сбои

Пользователи Google и YouTube в РФ сообщают о сбоях в их работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:14

2022-02-03T15:14

2022-02-03T15:18

технологии

москва

нижний новгород

россия

youtube

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происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пользователи Google и YouTube в РФ сообщают о сбоях в их работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 14.40 мск у обоих сервисов. При этом 79% претензий пользователей YouTube связаны с работой сайта, 13% жалуются на работу приложения, еще 8% жалоб связаны с видеотрансляциями.Согласно информации на сайте по поисковой системе Google, 60% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом, еще 30% жалоб связаны с работой поиска, 10% - со сложностями при авторизации.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.

https://ria.ru/20220203/youtube-1770850542.html

москва

нижний новгород

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, нижний новгород, россия, youtube, google, происшествия, санкт-петербург