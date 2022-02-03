https://ria.ru/20220203/sboi-1770879696.html
В работе Google и YouTube в России произошли сбои
В работе Google и YouTube в России произошли сбои - РИА Новости, 03.02.2022
В работе Google и YouTube в России произошли сбои
Пользователи Google и YouTube в РФ сообщают о сбоях в их работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:14
2022-02-03T15:14
2022-02-03T15:18
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пользователи Google и YouTube в РФ сообщают о сбоях в их работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 14.40 мск у обоих сервисов. При этом 79% претензий пользователей YouTube связаны с работой сайта, 13% жалуются на работу приложения, еще 8% жалоб связаны с видеотрансляциями.Согласно информации на сайте по поисковой системе Google, 60% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом, еще 30% жалоб связаны с работой поиска, 10% - со сложностями при авторизации.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.
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15:14 03.02.2022 (обновлено: 15:18 03.02.2022)
В работе Google и YouTube в России произошли сбои
Пользователи Google и Youtube в России пожаловались на сбои в работе сервисов