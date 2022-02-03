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Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске

Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске - РИА Новости, 03.02.2022

Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Магнитогорск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за непогоды, рейс перенаправили в Челябинск,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:32

2022-02-03T08:32

2022-02-03T08:32

происшествия

магнитогорск

россия (авиакомпания)

челябинск

москва

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Магнитогорск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за непогоды, рейс перенаправили в Челябинск, сообщила в Twitter Уральская транспортная прокуратура.В Магнитогорске в четверг около минус 6 градусов, пасмурно, дымка.На рейс зарегистрировано 55 пассажиров.Представителем авиакомпании решается вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом, добавляется в сообщении.Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Челябинского транспортного прокурора.

магнитогорск

челябинск

москва

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происшествия, магнитогорск, россия (авиакомпания), челябинск, москва