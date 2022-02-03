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Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске
Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске - РИА Новости, 03.02.2022
Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске
Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Магнитогорск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за непогоды, рейс перенаправили в Челябинск,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:32
2022-02-03T08:32
происшествия
магнитогорск
россия (авиакомпания)
челябинск
москва
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Магнитогорск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за непогоды, рейс перенаправили в Челябинск, сообщила в Twitter Уральская транспортная прокуратура.В Магнитогорске в четверг около минус 6 градусов, пасмурно, дымка.На рейс зарегистрировано 55 пассажиров.Представителем авиакомпании решается вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом, добавляется в сообщении.Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Челябинского транспортного прокурора.
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происшествия, магнитогорск, россия (авиакомпания), челябинск, москва
08:32 03.02.2022
 
Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет сел в Челябинске

Рейс авиакомпании "Россия" "Москва – Магнитогорск" приземлился в Челябинске из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Магнитогорск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за непогоды, рейс перенаправили в Челябинск, сообщила в Twitter Уральская транспортная прокуратура.
В Магнитогорске в четверг около минус 6 градусов, пасмурно, дымка.
"Третьего февраля 2022 года в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Москва ("Шереметьево") - Магнитогорск прибыл в аэропорт "Баландино" Челябинска в 08.10 (06.10 мск)", - говорится в сообщении.
На рейс зарегистрировано 55 пассажиров.
Представителем авиакомпании решается вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом, добавляется в сообщении.
Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Челябинского транспортного прокурора.
 
ПроисшествияМагнитогорскРоссия (авиакомпания)ЧелябинскМосква
 
 
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