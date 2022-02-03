https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html

Путин пообещал попробовать блины из "Теремка"

Путин пообещал попробовать блины из "Теремка" - РИА Новости, 03.02.2022

Путин пообещал попробовать блины из "Теремка"

Президент России Владимир Путин пообещал обязательно попробовать блины из "Теремка" и высказался за то, чтобы отечественные бренды имели определенные... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:46

2022-02-03T20:46

2022-02-03T20:46

экономика

деловая россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно попробовать блины из "Теремка" и высказался за то, чтобы отечественные бренды имели определенные преимущества перед международными монополистами в сфере общепита.На встрече главы государства с членами "Деловой России" основатель компании "Теремок" Михаил Гончаров рассказал, что русские блины - это ответ "Макдональдсу" и бигмаку и пригласил Путина на Масленицу на блины."Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины", - ответил президент.Он также прокомментировал предложение о сглаженном режиме роста налогов для отрасли, что, по словам Гончарова, принесет большую пользу для развития российских брендов."Я считаю, что наши отечественные бренды, конечно, должны не просто развиваться, должны иметь определенные конкурентные преимущества перед теми крупными международными компаниями, монополистами, на самом деле, которые, безусловно, имеют преимущество в силу целого ряда обстоятельств", - сказал Путин.Он отметил, что большое количество отечественных компаний готовы к этой конкуренции, "им нужно только дать возможность делать это добросовестно"."Тема, которую вы сейчас подняли, постоянно находится в поле зрения правительства, соответствующих ведомств, идет постоянный диалог между Минфином с одной стороны и Минэкономразвития с другой. Мы знаем и о проблеме дробления компаний, для того чтобы уйти от этого скачка налогообложения. И думаю, что в целом вы правы. И будем считать, что такое поручение есть в правительстве, я прошу коллег еще раз к этому вернуться", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220203/putin-1770944752.html

https://ria.ru/20220203/okno-1770951625.html

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экономика, деловая россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)