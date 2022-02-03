https://ria.ru/20220203/putin-1770933962.html

Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием

Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием - РИА Новости, 03.02.2022

Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил организацию "Деловая Россия" с 20-летием. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:22

2022-02-03T18:22

2022-02-03T18:36

владимир путин

россия

деловая россия

политика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил организацию "Деловая Россия" с 20-летием.По словам главы государства, "Деловая Россия" объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики, открылись отделения в каждом субъекте РФ.Широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет "Деловой России" по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной и бизнес-повестки, вести конструктивный партнерский диалог с органами власти на всех уровнях, добавил Путин.

https://realty.ria.ru/20210615/stroitelstvo-1737109043.html

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владимир путин, россия, деловая россия, политика