https://ria.ru/20220203/putin-1770933962.html
Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием
Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием - РИА Новости, 03.02.2022
Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил организацию "Деловая Россия" с 20-летием. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:22
2022-02-03T18:22
2022-02-03T18:36
владимир путин
россия
деловая россия
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил организацию "Деловая Россия" с 20-летием.По словам главы государства, "Деловая Россия" объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики, открылись отделения в каждом субъекте РФ.Широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет "Деловой России" по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной и бизнес-повестки, вести конструктивный партнерский диалог с органами власти на всех уровнях, добавил Путин.
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владимир путин, россия, деловая россия, политика
18:22 03.02.2022 (обновлено: 18:36 03.02.2022)
Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летием
Президент Путин поздравил организацию "Деловая Россия" с 20-летием