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Форум "Деловая Россия" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Форум "Деловая Россия" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.02.2022
Форум "Деловая Россия" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в форуме "Деловая Россия". РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:00
2022-02-03T16:00
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политика
владимир путин
деловая россия
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в форуме "Деловая Россия".
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LIVE: Выступление Путина на заседании форума "Деловая Россия"
LIVE: Выступление Путина на заседании форума "Деловая Россия"
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РИА Новости
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политика, владимир путин, деловая россия, видео
Форум "Деловая Россия" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в форуме "Деловая Россия".
2022-02-03T16:00
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16:00 03.02.2022 (обновлено: 18:20 03.02.2022)
Форум "Деловая Россия" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в форуме "Деловая Россия".