https://ria.ru/20220203/putin-1770862822.html

Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр

Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр - РИА Новости, 03.02.2022

Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр

Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:02

2022-02-03T14:02

2022-02-03T17:43

владимир путин

альберто фернандес

олимпийские игры

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом."У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал российский лидер перед началом переговоров с аргентинским коллегой.При этом он добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения.Церемония открытия XXIV Олимпийских игр начнется в пятницу в 15:00 мск. Перед этим у российского лидера состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, это будут полноформатные переговоры. Ожидается, что лидеры России и Китая обсудят международные проблемы, включая диалог Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, космосе, инвестициях.

https://rsport.ria.ru/20220203/mishustin-1770855542.html

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владимир путин, альберто фернандес, олимпийские игры, в мире