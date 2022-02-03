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Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр - РИА Новости, 03.02.2022
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр
Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:02
2022-02-03T17:43
владимир путин
альберто фернандес
олимпийские игры
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом."У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал российский лидер перед началом переговоров с аргентинским коллегой.При этом он добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения.Церемония открытия XXIV Олимпийских игр начнется в пятницу в 15:00 мск. Перед этим у российского лидера состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, это будут полноформатные переговоры. Ожидается, что лидеры России и Китая обсудят международные проблемы, включая диалог Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, космосе, инвестициях.
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владимир путин, альберто фернандес, олимпийские игры, в мире
14:02 03.02.2022 (обновлено: 17:43 03.02.2022)
 
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр

Путин заявил, что поедет на Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Фернандесом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом.
"У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал российский лидер перед началом переговоров с аргентинским коллегой.
При этом он добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения.
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр начнется в пятницу в 15:00 мск. Перед этим у российского лидера состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, это будут полноформатные переговоры. Ожидается, что лидеры России и Китая обсудят международные проблемы, включая диалог Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, космосе, инвестициях.
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Владимир ПутинАльберто ФернандесОлимпийские игрыВ мире
 
 
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