https://ria.ru/20220203/putin-1770862822.html
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр - РИА Новости, 03.02.2022
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр
Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:02
2022-02-03T14:02
2022-02-03T17:43
владимир путин
альберто фернандес
олимпийские игры
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелелем Фернандесом."У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал российский лидер перед началом переговоров с аргентинским коллегой.При этом он добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения.Церемония открытия XXIV Олимпийских игр начнется в пятницу в 15:00 мск. Перед этим у российского лидера состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, это будут полноформатные переговоры. Ожидается, что лидеры России и Китая обсудят международные проблемы, включая диалог Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, космосе, инвестициях.
https://rsport.ria.ru/20220203/mishustin-1770855542.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c805574a77860ff230b607ec6589d831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, альберто фернандес, олимпийские игры, в мире
14:02 03.02.2022 (обновлено: 17:43 03.02.2022)
Путин и президент Аргентины поедут на открытие Олимпийских игр
Путин заявил, что поедет на Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Фернандесом