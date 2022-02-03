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Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования
Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования - РИА Новости, 03.02.2022
Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:51
2022-02-03T10:51
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, а также встретится с главой государства Александром Лукашенко."Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость-2022". В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - сказано в сообщении министерства обороны РФ. Кроме того, Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложит венок к Вечному огню, добавило ведомство.Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии
10:51 03.02.2022
 
Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования

Министры обороны Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль Урал-5323 из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Грузовой автомобиль Урал-5323 из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Грузовой автомобиль Урал-5323 из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, а также встретится с главой государства Александром Лукашенко.
"Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость-2022". В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - сказано в сообщении министерства обороны РФ. Кроме того, Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложит венок к Вечному огню, добавило ведомство.
Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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Союзное государствоБезопасностьБелоруссияРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны Белоруссии
 
 
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