Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования
Министры обороны Шойгу и Хренин проинспектируют в Белоруссии проверку сил реагирования
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль Урал-5323 из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Грузовой автомобиль Урал-5323 из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, а также встретится с главой государства Александром Лукашенко.
"Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость-2022". В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - сказано в сообщении министерства обороны РФ. Кроме того, Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложит венок к Вечному огню, добавило ведомство.
Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
26 января, 08:00Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска