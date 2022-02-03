https://ria.ru/20220203/promproizvodstvo-1770853204.html

Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2021 года составил 107,6%

Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2021 года составил 107,6% - РИА Новости, 03.02.2022

Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2021 года составил 107,6%

Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:30

2022-02-03T13:30

2022-02-03T13:29

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По данным Петростата, среди обрабатывающих производств Ленинградской области наибольший прирост продемонстрировали производители напитков и полиграфическая деятельность, их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.По сравнению с предыдущим годом отмечается также рост производства изделий из дерева и обработки древесины – 139,9%, текстильных изделий – 128,6%, металлургии – 123,1%, готовых металлических изделий – 122,5%, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования – 121,1%."И обрабатывающие производства, и ресурсоснабжающие предприятия Ленинградской области показали хороший рост по итогам года, значительно выше наших прогнозов. Это значит, что областная продукция сегодня востребована на рынке. Многие наши промышленные предприятия продолжают свое развитие — инвестируют в расширение, выходят на новые международные рынки, повышают производительность труда. Мы всегда готовы поспособствовать их реализации с помощью региональных механизмов поддержки и национальных проектов", — прокомментировал данные губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Индекс промпроизводства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром составил 108,2%, в водоснабжении, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 107,1%, добыча полезных ископаемых – 98,9%.

https://ria.ru/20211129/ptitsa-1761238331.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко, экономика