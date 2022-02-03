https://ria.ru/20220203/podderzhka-1770927316.html
Минсельхоз прорабатывает меры поддержки производителей хлеба и молока
Минсельхоз прорабатывает меры поддержки производителей хлеба и молока - РИА Новости, 03.02.2022
Минсельхоз прорабатывает меры поддержки производителей хлеба и молока
Минсельхоз РФ держит на особом контроле ситуацию с ценами на продукты питания, меры для сдерживания стоимости базовых продуктов направлены и поддержку... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:58
2022-02-03T17:58
2022-02-03T17:58
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
дмитрий патрушев
продукты
молочные продукты
хлеб
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ держит на особом контроле ситуацию с ценами на продукты питания, меры для сдерживания стоимости базовых продуктов направлены и поддержку производителей, дополнительные меры поддержки в объеме 12,5 миллиарда рублей будут оказаны производителям хлеба и молока, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Министерства.Патрушев провел в четверг межведомственное совещание, участники которого обсудили вопросы стабилизации цен на продовольственные товары. "Правительство принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов. В первую очередь, эти меры направлены на поддержание высокого уровня самообеспеченности продовольствием, защиту внутреннего рынка и, конечно, на поддержку наших производителей", - отметил министр.В частности, по его словам, на контроле региональных властей и под пристальным вниманием министерства находится вопрос доступности хлебобулочной продукции. "Сейчас Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий на производство хлеба", - говорится в сообщении.В прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 миллиарда рублей. В сообщении также отмечается, что благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции."Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 миллиардов рублей на закупку кормов", - заявил министр."Указанные меры позволят сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции", - говорится в сообщении.
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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев, продукты, молочные продукты, хлеб
Минсельхоз прорабатывает меры поддержки производителей хлеба и молока
Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей хлеба и молока
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Минсельхоз РФ держит на особом контроле ситуацию с ценами на продукты питания, меры для сдерживания стоимости базовых продуктов направлены и поддержку производителей, дополнительные меры поддержки в объеме 12,5 миллиарда рублей будут оказаны производителям хлеба и молока, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте
Министерства.
Патрушев провел в четверг межведомственное совещание, участники которого обсудили вопросы стабилизации цен на продовольственные товары. "Правительство принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов. В первую очередь, эти меры направлены на поддержание высокого уровня самообеспеченности продовольствием, защиту внутреннего рынка и, конечно, на поддержку наших производителей", - отметил министр.
В частности, по его словам, на контроле региональных властей и под пристальным вниманием министерства находится вопрос доступности хлебобулочной продукции. "Сейчас Минсельхоз
дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий на производство хлеба", - говорится в сообщении.
В прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 миллиарда рублей. В сообщении также отмечается, что благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции.
"Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 миллиардов рублей на закупку кормов", - заявил министр.
"Указанные меры позволят сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции", - говорится в сообщении.