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В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными
В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными - РИА Новости, 03.02.2022
В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что разговоры о возможном проведении заседаний контактной группы по... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:24
2022-02-03T09:24
2022-02-03T10:06
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
наталья никонорова
мевлют чавушоглу
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анкара
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что разговоры о возможном проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Турции являются преждевременными.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Пока преждевременно говорить о возможности проведения заседаний контактной группы в Стамбуле. Более того, нас очень устраивал Минск. И украинскую сторону он, кстати, устраивал, потому что Беларусь не вмешивалась в ход переговоров, исключительно предоставляла площадку для переговоров", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, наталья никонорова, мевлют чавушоглу, россия, анкара, стамбул, обсе, мид турции
09:24 03.02.2022 (обновлено: 10:06 03.02.2022)
В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными
Глава МИД ДНР Никонорова назвала разговоры о переговорах в Стамбуле преждевременными