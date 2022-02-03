https://ria.ru/20220203/peregovory-1770793961.html

В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными

В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными - РИА Новости, 03.02.2022

В ДНР назвали разговоры о переговорах по Донбассу в Турции преждевременными

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что разговоры о возможном проведении заседаний контактной группы по... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:24

2022-02-03T09:24

2022-02-03T10:06

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

наталья никонорова

мевлют чавушоглу

россия

анкара

стамбул

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что разговоры о возможном проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Турции являются преждевременными.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Пока преждевременно говорить о возможности проведения заседаний контактной группы в Стамбуле. Более того, нас очень устраивал Минск. И украинскую сторону он, кстати, устраивал, потому что Беларусь не вмешивалась в ход переговоров, исключительно предоставляла площадку для переговоров", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770409498.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, наталья никонорова, мевлют чавушоглу, россия, анкара, стамбул, обсе, мид турции