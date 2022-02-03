https://ria.ru/20220203/nikanorova-1770698892.html

Наталья Никонорова: вооружая Украину, Запад воодушевляет Киев на агрессию

Наталья Никонорова: вооружая Украину, Запад воодушевляет Киев на агрессию - РИА Новости, 03.02.2022

Наталья Никонорова: вооружая Украину, Запад воодушевляет Киев на агрессию

Иностранное военное присутствие на Украине усиливается. Запад под предлогом усиления обороноспособности активно поставляет Киеву вооружение, часть которого уже... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:00

2022-02-03T10:00

2022-02-03T10:00

интервью

наталья никонорова

россия

госдума рф

обсе

мид днр

киев

украина

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Иностранное военное присутствие на Украине усиливается. Запад под предлогом усиления обороноспособности активно поставляет Киеву вооружение, часть которого уже переброшена в Донбасс. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала в интервью РИА Новости о том, как это отразится на ситуации в Донбассе, о перспективах проведения заседаний контактной группы в Турции и о возможных поставках Россией некоторых видов вооружения.– На Украине усиливается иностранное военное присутствие: в Минобороны Украины начали работать советники США, ЕС хочет направить миссию по подготовке "кадров высокого уровня" украинской армии, Канада разместила контингент военных сил спецопераций. Как вы расцениваете подобные действия Запада, и какие последствия это может иметь для Донбасса?– Мы отрицательно расцениваем такие шаги. И с точки зрения Донбасса они выглядят как откровенно агрессивные, милитаристские действия. Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе. Это может иметь только негативные последствия, потому что это не шаги в направлении мира. Шаги в направлении мира – это давление на украинскую сторону с целью выполнения минских соглашений. Кстати, присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований – это еще и нарушение этих самых минских соглашений. Там прямо предписан вывод любых иностранных вооруженных формирований. Что же делает коллективный Запад? Все в точности наоборот: эти вооружения и формирования поставляются на Украину. Это уже вопрос к странам-гарантам. Мы ожидаем, что будет оказано соответствующее влияние, давление на Киев с тем, чтобы эти нарушения прекратились, равно как и накачка Украины вооружением. Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло. Чтобы сохранять дипломатический процесс, необходимо прекратить воодушевлять Украину на агрессивные и милитаристские действия.– Усиление военного присутствия Запада, поставки вооружений – это для защиты Украины от внешней агрессии, как это позиционируется, или же цель – Донбасс?– Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом. И хотя представители Украины постоянно говорят о том, что у них якобы война с Российской Федерацией, Россия якобы агрессор, обстреливали они всегда именно территорию Донбасса. И гибнут, к сожалению, именно наши гражданские и наши представители Народной милиции. Тут все очевидно. Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла. Соответственно, очевиден вывод: поставка любого вооружения приводит к новым обстрелам Донбасса.– А есть информация, сколько вооружения, личного состава стянуто к линии соприкосновения?– По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих.– Вооружение, которое сейчас активно поставляется Киеву, уже в Донбассе?– Мы не можем пока говорить, все ли это вооружение уже в Донбассе, но какую-то часть мы определенно видим.– Что в этой ситуации может стать "спусковым крючком" и положить начало активным боевым действиям?– Мы вообще хотели бы, чтобы такого "спускового крючка" не было. Для Донбасса очевидно, что новые боевые действия – это новые жертвы. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, используем все инструменты, которые есть у нас в наличии, чтобы не допустить такого развития ситуации. Надеемся, она останется в дипломатическом русле, русле переговоров.– Турция заявляла, что готова организовать встречу контактной группы у себя. Поступало ли такое предложение республикам? Насколько поездка в Турцию на переговоры безопасна для представителей ДНР и ЛНР?– Пока никаких официальных предложений республикам от Турции не поступало. Да, была обозначена такая информация координатором от ОБСЕ в контактной группе господином послом Микко Киннуненом. Он обозначил, что есть такое предложение, но пока что два основополагающих для нас вопроса остаются нерешенными: вопрос безопасности наших делегатов и возможность использовать документы республик для всех формальностей. Пока ответов на эти вопросы мы не получили.Соответственно, пока преждевременно говорить о возможности проведения заседаний контактной группы в Стамбуле. Более того, нас очень устраивал Минск. И украинскую сторону он, кстати, устраивал, потому что Беларусь не вмешивалась в ход переговоров, исключительно предоставляя площадку для переговоров. И нам было понятно, безопасно такое положение дел, плюс мы могли приезжать в Беларусь по нашим документам. Сейчас Украина отказывается от этой площадки. Как будут дальше развиваться события, непонятно, но мы считаем, что личные встречи, встречи офлайн более полезны и могут быть более продуктивны. С другой стороны, если есть политическая воля, есть желание достигать соглашений, то это можно делать и онлайн.– Вы неоднократно подчеркивали, что для того, чтобы прекратить огонь в Донбассе, необходимо задействовать координационный механизм реагирования на нарушения перемирия. Почему Киев стремится привлечь к этому механизму Францию и Германию?– Ничего нового нет в таком поведении Украины, потому что представители этого государства в ходе всего переговорного процесса пытаются привлечь страны Запада: США они хотят добавить к "нормандскому формату", а Германию и Францию – привлечь к координационному механизму. Так Украина пытается переложить ответственность на других и сделать весь процесс коллективно-безответственным, тем самым выхолостить Комплекс мер. В данном документе четко прописаны две стороны конфликта – это республики и Киев. Именно эти две стороны должны взаимодействовать для того, чтобы сохранять режим прекращения огня. Привлекая других участников или посредников, Киев увеличивает эту цепочку взаимодействия, соответственно, сложнее в несколько раз контролировать режим прекращения огня. А мы предлагаем такой координационный механизм, который работает напрямую, то есть достаточно одного телефонного звонка, онлайн-совещания или совместной инспекции. Если в этом процессе присутствуют пять-шесть участников, то это сделать сложнее. И время реагирования увеличивается, и ответственность размывается. Действия Киева абсолютно очевидны. Другой вопрос, что они абсурдны, поскольку не соответствуют заявленной цели, а главная цель все-таки – это соблюдение режима прекращения огня.– Как оцениваете инициативу депутатов Госдумы России о предоставлении ДНР и ЛНР вооружения?– Мы благодарны за такое предложение. Если все-таки будет принято решение о поставке вооружения, мы его будем только приветствовать, потому что мы знаем, какое новейшее оборудование поставляется на Украину, и нам нужно как-то ему противостоять. Мы склонны согласиться с позицией, высказанной со стороны России, что поставка вооружений только одной стороне конфликта – это, соответственно, удушение второй стороны конфликта. Конечно, у нас есть определенные слабые места в обороне и защите республики против тех вооружений, которые сейчас есть на Украине, потому что они действительно новейшие. Мы в любом случае благодарны, что такие сигналы есть.

https://ria.ru/20211230/donbass-1766141455.html

https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770238300.html

https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253297.html

https://ria.ru/20220201/donbass-1770492731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/dnr-1769671454.html

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интервью, наталья никонорова, россия, госдума рф, обсе, мид днр, киев, украина