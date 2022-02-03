https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html

В Волгограде проверят сообщения о смерти пациента в скорой

В Волгограде проверят сообщения о смерти пациента в скорой - РИА Новости, 03.02.2022

В Волгограде проверят сообщения о смерти пациента в скорой

Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку после сообщений в СМИ о смерти пациента из-за недостатка кислорода в машине скорой помощи при... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:57

2022-02-03T19:57

2022-02-03T19:57

происшествия

урюпинск

волгоград

волгоградская область

россия

кислород

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ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку после сообщений в СМИ о смерти пациента из-за недостатка кислорода в машине скорой помощи при транспортировке в районную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание "Блокнот. Волгоград" сообщало, что житель станицы Алексеевская заболел коронавирусом, когда у него возникли трудности с дыханием родные вызвали скорую и медики оценили его состояние, как тяжелое. Мужчину повезли в Урюпинскую районную больницу, в "скорой" его подключили к кислородной маске, отмечает издание, но по дороге, со слов дочери пациента, кислород внезапно закончился и больной через некоторое время умер.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, помимо коронавируса у мужчины было онкологическое заболевание в последней стадии, недавно он перенес операцию. По словам собеседника агентства, когда пациенту диагностировали COVID-19, ему предложили госпитализацию, но он и его родственники отказались, это документально подтверждено."На момент вызова бригады скорой помощи, пациент находился в крайне тяжелом состоянии. В связи с тяжестью состояния было принято решение о транспортировке пациента в Урюпинск на кислородной поддержке, как ближайшего медучреждения по маршрутизации. Дорога от дома до больницы по расчетному времени занимает час. Запаса кислорода достаточно на три часа, по возвращению автомобиля зафиксирован остаток кислорода на момент осмотра машины", - сообщили в ведомстве."В настоящее время в медицинском учреждении проводится проверка", - добавили в комитете.

https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html

https://ria.ru/20220127/klinika-1769747771.html

урюпинск

волгоград

волгоградская область

россия

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происшествия, урюпинск, волгоград, волгоградская область, россия, кислород