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Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР
Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022
Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР
Запад, поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, заявила полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:06
2022-02-03T10:10
в мире
нато
украина
днр
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Запад, поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По словам Никаноровой, чтобы сохранять дипломатический процесс, "необходимо прекратить воодушевлять Украину на агрессивные и милитаристские действия".Глава МИД ДНР выразила надежду, что страны-гаранты минских соглашений осудят поставки западного вооружения Киеву. "Присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований - это еще и нарушение этих самых минских соглашений. Там прямо предписан вывод любых иностранных вооруженных формирований. Что же делает коллективный Запад? Все в точности до наоборот", - указала она.Она призвала оказать давление на Киев, чтобы прекратить "накачку Украины вооружением". "Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло", - добавила дипломат.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/polsha-1770431749.html
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770654614.html
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в мире, нато, украина, днр
03:06 03.02.2022 (обновлено: 10:10 03.02.2022)
 
Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова: поставки оружия Западом воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Запад, поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Мы отрицательно расцениваем такие шаги (поставки Западом вооружений Киеву и усиление иностранного военного присутствия на Украине – ред.). И с точки зрения Донбасса они выглядят как откровенно агрессивные, милитаристские действия. Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", - сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Никаноровой, чтобы сохранять дипломатический процесс, "необходимо прекратить воодушевлять Украину на агрессивные и милитаристские действия".
Глава МИД ДНР выразила надежду, что страны-гаранты минских соглашений осудят поставки западного вооружения Киеву. "Присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований - это еще и нарушение этих самых минских соглашений. Там прямо предписан вывод любых иностранных вооруженных формирований. Что же делает коллективный Запад? Все в точности до наоборот", - указала она.

Она призвала оказать давление на Киев, чтобы прекратить "накачку Украины вооружением". "Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло", - добавила дипломат.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 10:44В мире
В Варшаве уточнили, какое оружие готовы отправить на Украину
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

Украинский вопрос

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 12:58
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оружия
 
В миреНАТОУкраинаДНР
 
 
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