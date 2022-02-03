https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html

Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР

Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022

Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР

Запад, поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, заявила полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:06

2022-02-03T03:06

2022-02-03T10:10

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Запад, поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По словам Никаноровой, чтобы сохранять дипломатический процесс, "необходимо прекратить воодушевлять Украину на агрессивные и милитаристские действия".Глава МИД ДНР выразила надежду, что страны-гаранты минских соглашений осудят поставки западного вооружения Киеву. "Присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований - это еще и нарушение этих самых минских соглашений. Там прямо предписан вывод любых иностранных вооруженных формирований. Что же делает коллективный Запад? Все в точности до наоборот", - указала она.Она призвала оказать давление на Киев, чтобы прекратить "накачку Украины вооружением". "Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло", - добавила дипломат.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/polsha-1770431749.html

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770654614.html

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в мире, нато, украина, днр