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Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне" - РИА Новости, 03.02.2022
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"
Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:29
2022-02-03T10:29
2022-02-03T11:11
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
денис проценко
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.Он отметил, что госпитализация в больницу в Коммунарке в последние две недели подросла, в сутки принимают около 175 пациентов."Процент госпитализаций при "омикроне" составляет 6,8 - до 7% от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами - 20% при "дельте", каждый пятый больной требовал госпитализации в Москве. Поэтому больных госпитализируют в абсолютных цифрах примерно столько же тяжёлых, но удельный вес этих пациентов, которые требуют госпитализацию при "омикроне", их в 2,5 раза меньше", - сказал Проценко в эфире "Комсомольской правды".Врач добавил, что сохраняется высокий удельный вес пациентов старше 65 лет, но среди них есть с лёгким течением ковида и при обострении основного хронического заболевания.
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общество, москва, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, денис проценко, омикрон-штамм коронавируса
10:29 03.02.2022 (обновлено: 11:11 03.02.2022)
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"
Главврач ГКБ №40 Проценко: процент госпитализаций при "омикроне" в 2,5 раза ниже