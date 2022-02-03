https://ria.ru/20220203/omikron-1770804194.html

Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"

Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне" - РИА Новости, 03.02.2022

Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"

Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:29

2022-02-03T10:29

2022-02-03T11:11

распространение коронавируса

общество

москва

коммунарка (москва)

коронавирус covid-19

денис проценко

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.Он отметил, что госпитализация в больницу в Коммунарке в последние две недели подросла, в сутки принимают около 175 пациентов."Процент госпитализаций при "омикроне" составляет 6,8 - до 7% от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами - 20% при "дельте", каждый пятый больной требовал госпитализации в Москве. Поэтому больных госпитализируют в абсолютных цифрах примерно столько же тяжёлых, но удельный вес этих пациентов, которые требуют госпитализацию при "омикроне", их в 2,5 раза меньше", - сказал Проценко в эфире "Комсомольской правды".Врач добавил, что сохраняется высокий удельный вес пациентов старше 65 лет, но среди них есть с лёгким течением ковида и при обострении основного хронического заболевания.

https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html

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