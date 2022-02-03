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https://ria.ru/20220203/omikron-1770804194.html
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне" - РИА Новости, 03.02.2022
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"
Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:29
2022-02-03T11:11
распространение коронавируса
общество
москва
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
денис проценко
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.Он отметил, что госпитализация в больницу в Коммунарке в последние две недели подросла, в сутки принимают около 175 пациентов."Процент госпитализаций при "омикроне" составляет 6,8 - до 7% от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами - 20% при "дельте", каждый пятый больной требовал госпитализации в Москве. Поэтому больных госпитализируют в абсолютных цифрах примерно столько же тяжёлых, но удельный вес этих пациентов, которые требуют госпитализацию при "омикроне", их в 2,5 раза меньше", - сказал Проценко в эфире "Комсомольской правды".Врач добавил, что сохраняется высокий удельный вес пациентов старше 65 лет, но среди них есть с лёгким течением ковида и при обострении основного хронического заболевания.
https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html
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общество, москва, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, денис проценко, омикрон-штамм коронавируса
10:29 03.02.2022 (обновлено: 11:11 03.02.2022)
 
Проценко заявил о снижении удельного веса госпитализаций при "омикроне"

Главврач ГКБ №40 Проценко: процент госпитализаций при "омикроне" в 2,5 раза ниже

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удельный вес госпитализируемых при штамме коронавируса "омикрон" в 2,5 раза меньше, чем при "дельте", сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.
Он отметил, что госпитализация в больницу в Коммунарке в последние две недели подросла, в сутки принимают около 175 пациентов.
"Процент госпитализаций при "омикроне" составляет 6,8 - до 7% от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами - 20% при "дельте", каждый пятый больной требовал госпитализации в Москве. Поэтому больных госпитализируют в абсолютных цифрах примерно столько же тяжёлых, но удельный вес этих пациентов, которые требуют госпитализацию при "омикроне", их в 2,5 раза меньше", - сказал Проценко в эфире "Комсомольской правды".
Врач добавил, что сохраняется высокий удельный вес пациентов старше 65 лет, но среди них есть с лёгким течением ковида и при обострении основного хронического заболевания.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоммунарка (Москва)Коронавирус COVID-19Денис ПроценкоОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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