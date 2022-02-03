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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/omikron-1770802833.html
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко - РИА Новости, 03.02.2022
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко
Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:23
2022-02-03T11:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
денис проценко
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого штамма, сообщил в интервью "Комсомольской правде" главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.По его словам, обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса, а определить "омикрон" это или штамм "дельта" можно только на специальном лабораторном оборудовании, которое есть в московских стационарах."Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет "омикрон", - сказал Проценко.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, денис проценко, омикрон-штамм коронавируса
10:23 03.02.2022 (обновлено: 11:11 03.02.2022)
 
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко

Главврач больницы в Коммунарке Проценко: омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% пациентов

© РИА Новости / Павел БедняковГлавный врач больницы №40 Денис Проценко
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Главный врач больницы №40 Денис Проценко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого штамма, сообщил в интервью "Комсомольской правде" главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса, а определить "омикрон" это или штамм "дельта" можно только на специальном лабораторном оборудовании, которое есть в московских стационарах.
"Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет "омикрон", - сказал Проценко.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Денис ПроценкоОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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