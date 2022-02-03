https://ria.ru/20220203/omikron-1770802833.html

Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко

Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко - РИА Новости, 03.02.2022

Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко

Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:23

2022-02-03T10:23

2022-02-03T11:11

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

денис проценко

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого штамма, сообщил в интервью "Комсомольской правде" главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.По его словам, обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса, а определить "омикрон" это или штамм "дельта" можно только на специальном лабораторном оборудовании, которое есть в московских стационарах."Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет "омикрон", - сказал Проценко.

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, денис проценко, омикрон-штамм коронавируса