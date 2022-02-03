https://ria.ru/20220203/omikron-1770802833.html
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко - РИА Новости, 03.02.2022
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко
Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:23
2022-02-03T10:23
2022-02-03T11:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
денис проценко
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743520469_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_539a0d847d1c2746b456bbed5d293736.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 85% штаммов COVID-19, которые сейчас верифицируют у пациентов, это штамм "омикрон", поэтому если тест положительный, то высока вероятность именно этого штамма, сообщил в интервью "Комсомольской правде" главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.По его словам, обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса, а определить "омикрон" это или штамм "дельта" можно только на специальном лабораторном оборудовании, которое есть в московских стационарах."Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет "омикрон", - сказал Проценко.
https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743520469_283:0:2000:1288_1920x0_80_0_0_2089aeef4a75eedbb1d07ddfbb2c148d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, денис проценко, омикрон-штамм коронавируса
10:23 03.02.2022 (обновлено: 11:11 03.02.2022)
Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных COVID-19, заявил Проценко
Главврач больницы в Коммунарке Проценко: омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% пациентов