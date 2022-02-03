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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/omikron-1770792514.html
Бельгийский вирусолог назвал "омикрон" большим облегчением
Бельгийский вирусолог назвал "омикрон" большим облегчением - РИА Новости, 03.02.2022
Бельгийский вирусолог назвал "омикрон" большим облегчением
Штамм коронавируса "омикрон" гораздо менее опасен для здоровья, чем предыдущие варианты COVID, поэтому есть шанс, что пандемия станет управляемой, похожей на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:13
2022-02-03T09:13
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
бельгия
европа
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" гораздо менее опасен для здоровья, чем предыдущие варианты COVID, поэтому есть шанс, что пандемия станет управляемой, похожей на грипп, и уже через несколько месяцев многие страны Евросоюза смогут снять ограничения, хотя полностью попрощаться с коронавирусом не удастся, сказал РИА Новости вирусолог, преподаватель бельгийского университета KU Leuven Марк ван Ранст."Омикрон" является большим облегчением: он намного более заразен, однако гораздо менее опасен и смертоносен", - отметил эксперт.Намного больше людей заражается им, хотя иногда носители просто распространяют вирус, не чувствуя симптомов болезни, добавил ван Ранст."Естественный иммунитет, выработанный всеми теми, кто перенес инфекцию в легкой форме, а также большое количество привитых людей, которые не болеют тяжело, превращают пандемию коронавируса в сезонный грипп. Это то, на что мы надеемся. Однако не ждите, что COVID полностью исчезнет", - сказал он.Вероятность появления новых штаммов COVID все еще высока, считает эксперт. "Земля имеет два полушария, и когда в Северном полушарии ситуация улучшается с приходом весны, в Южном полушарии она ухудшается с приходом осени и зимы", - пояснил он.Ван Ранст объяснил, что "разум" вируса подразумевает, что он не должен умерщвлять своих носителей. Убийство - это случайность для вируса, а его естественный "интерес" - распространяться среди людей, не убивая. Поэтому весьма вероятно, что COVID станет управляемым, как грипп, с ежегодными доработками вакцин, считает он."Это конец кризиса. Это вопрос нескольких недель или месяцев, прежде чем большинство европейских стран смогут снять все ограничения и жить с вирусом", - полагает он.
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в мире, коронавирус covid-19, бельгия, европа, омикрон-штамм коронавируса
09:13 03.02.2022
 
Бельгийский вирусолог назвал "омикрон" большим облегчением

Вирусолог ван Ранст: "омикрон" намного заразнее, однако гораздо менее опасен и смертоносен

© AP Photo / Brooke LansdaleМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Brooke Lansdale
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в США. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" гораздо менее опасен для здоровья, чем предыдущие варианты COVID, поэтому есть шанс, что пандемия станет управляемой, похожей на грипп, и уже через несколько месяцев многие страны Евросоюза смогут снять ограничения, хотя полностью попрощаться с коронавирусом не удастся, сказал РИА Новости вирусолог, преподаватель бельгийского университета KU Leuven Марк ван Ранст.
"Омикрон" является большим облегчением: он намного более заразен, однако гораздо менее опасен и смертоносен", - отметил эксперт.
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02:08Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал о риске повторного заражения "омикроном"
Намного больше людей заражается им, хотя иногда носители просто распространяют вирус, не чувствуя симптомов болезни, добавил ван Ранст.
"Естественный иммунитет, выработанный всеми теми, кто перенес инфекцию в легкой форме, а также большое количество привитых людей, которые не болеют тяжело, превращают пандемию коронавируса в сезонный грипп. Это то, на что мы надеемся. Однако не ждите, что COVID полностью исчезнет", - сказал он.
Вероятность появления новых штаммов COVID все еще высока, считает эксперт. "Земля имеет два полушария, и когда в Северном полушарии ситуация улучшается с приходом весны, в Южном полушарии она ухудшается с приходом осени и зимы", - пояснил он.
Ван Ранст объяснил, что "разум" вируса подразумевает, что он не должен умерщвлять своих носителей. Убийство - это случайность для вируса, а его естественный "интерес" - распространяться среди людей, не убивая. Поэтому весьма вероятно, что COVID станет управляемым, как грипп, с ежегодными доработками вакцин, считает он.
"Это конец кризиса. Это вопрос нескольких недель или месяцев, прежде чем большинство европейских стран смогут снять все ограничения и жить с вирусом", - полагает он.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19БельгияЕвропаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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