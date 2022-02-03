https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html

Японские ученые назвали условия для заражения штаммом "омикрон"

Японские ученые назвали условия для заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 03.02.2022

Японские ученые назвали условия для заражения штаммом "омикрон"

Риск заражения коронавирусом от носителя штамма "омикрон" повышается почти до 100%, если инфицированный человек будет без маски, а разговор с ним будет... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:45

2022-02-03T08:45

2022-02-03T14:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

япония

омикрон-штамм коронавируса

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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Риск заражения коронавирусом от носителя штамма "омикрон" повышается почти до 100%, если инфицированный человек будет без маски, а разговор с ним будет происходить в течение хотя бы 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.К такому выводу пришли японские ученые НИИ физико-химических исследований RIKEN, смоделировав различные ситуации с помощью суперкомпьютера "Фугаку". За основу модели взят разговор с носителем штамма "омикрон" в течение 15 минут на различных расстояниях, а также при наличии маски и без нее.Так, согласно представленной симуляции, риск заражения от носителя штамма коронавируса "омикрон" приближен к нулю, если инфицированный носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более. Если носитель вируса будет без маски, риск заражения для другого человека на том же расстоянии сразу увеличивается до 60%.Если же разговор с инфицированным человеком, который не носит маску, проходит на расстоянии менее полуметра, то риск заразиться коронавирусом составляет почти 100%. Если носитель штамма "омикрон" будет в маске, при равных условиях риск заражения другого человека при разговоре падает до примерно 14%.Кроме этого, в ходе проведенных исследований было установлено, что заразность штамма "омикрон" примерно в 1,5 раза выше штамма "дельта". Так, к примеру, при беседе с носителем штамма "дельта" без маски в течение 15 минут на расстоянии от 50 сантиметров до метра риск заражения составляет около 70%. При равных условиях риск заражения от носителя штамма "омикрон" составляет около 85%.Более того, даже на расстоянии полутора метров риск заражения при 15-минутном разговоре с носителем "омикрона" без маски остается на уроне примерно 50%, в то время как риск заражения от носителя штамма "дельта" без маски падает примерно до 35%.В связи с полученными данными ученые призывают людей соблюдать достаточную дистанцию даже при наличии масок, а также при возможности сократить продолжительность диалога за один раз, увеличив число перерывов при необходимости.

https://ria.ru/20220203/zarazhenie-1770771518.html

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коронавирус covid-19, япония, омикрон-штамм коронавируса