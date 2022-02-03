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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html
Как спасти себя от "стелс-омикрона"
Названы способы защититься от "стелс-омикрона" - РИА Новости, 03.02.2022
Как спасти себя от "стелс-омикрона"
Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике COVID-19, заявил в беседе c NBC... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:37
2022-02-03T05:45
распространение коронавируса
в мире
сша
россия
дания
воз
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике COVID-19, заявил в беседе c NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.Меры, по его словам, включают в себя вакцинацию непривитых, использование при необходимости "бустерной" дозы, а также соблюдение мер социального дистанцирования и ношение масок при взаимодействии с другими людьми.Как отметил профессор, единственным способом избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем является предотвращение передачи вируса по всему миру."Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, "разводим" (новые – прим. ред.) варианты", — констатировал Диттмер.По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса. По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".ВОЗ сообщает, что относительное увеличение числа подвариантов BA.2, отличающихся от BA.1 некоторыми мутациями, в том числе шиповидным белком, наблюдалось во многих странах. Данный подвид нашли в 57 странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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в мире, сша, россия, дания, воз, коронавирус covid-19, михаил мурашко, омикрон-штамм коронавируса
05:37 03.02.2022 (обновлено: 05:45 03.02.2022)
 
Названы способы защититься от "стелс-омикрона"

Профессор Диттмер: для защиты от подвида "омикрона" ВА.2 нужно следовать текущим правилам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи
Врачи реаниматологи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике COVID-19, заявил в беседе c NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.
Меры, по его словам, включают в себя вакцинацию непривитых, использование при необходимости "бустерной" дозы, а также соблюдение мер социального дистанцирования и ношение масок при взаимодействии с другими людьми.
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Инфекционист: антитела у привитых быстрее срабатывают на "стелс-омикрон"
Как отметил профессор, единственным способом избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем является предотвращение передачи вируса по всему миру.
"Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, "разводим" (новые – прим. ред.) варианты", — констатировал Диттмер.
По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса. По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".
ВОЗ сообщает, что относительное увеличение числа подвариантов BA.2, отличающихся от BA.1 некоторыми мутациями, в том числе шиповидным белком, наблюдалось во многих странах. Данный подвид нашли в 57 странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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