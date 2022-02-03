06:17 03.02.2022 (обновлено: 10:11 03.02.2022)
МИД ДНР: поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам Донбасса
Глава МИД ДНР Никонорова: поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам Донбасса
Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков.
"Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада – ред.) приводит к новым обстрелам Донбасса", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.