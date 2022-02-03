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МИД ДНР: поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам Донбасса

МИД ДНР: поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам Донбасса - РИА Новости, 03.02.2022

МИД ДНР: поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам Донбасса

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T06:17

2022-02-03T06:17

2022-02-03T10:11

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

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в мире, нато, украина, сша, днр