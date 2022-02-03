11:00 03.02.2022 (обновлено: 15:29 03.02.2022)
Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии
Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии Орбаном после его визита в Россию
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Россию, обсудил кризис вокруг Украины и диалог с Россией.
"Хорошо вновь поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном российским военным наращиванием у границ и на территории Украины. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога, а также твердого сдерживания и обороны", — написал Столтенберг в Twitter.
Good to speak again to Prime Minister Viktor Orbán of #Hungary about the crisis created by #Russia’s military buildup in & around #Ukraine. North America & Europe stand united in #NATO. All Allies agree on the importance of dialogue & strong deterrence and defence.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 3, 2022
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В России заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.