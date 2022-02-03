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Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии
Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии - РИА Новости, 03.02.2022
Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Россию, обсудил кризис вокруг Украины и диалог с РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:00
2022-02-03T15:29
в мире
венгрия
нато
сергей лавров
виктор орбан
россия
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Россию, обсудил кризис вокруг Украины и диалог с Россией."Хорошо вновь поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном российским военным наращиванием у границ и на территории Украины. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога, а также твердого сдерживания и обороны", — написал Столтенберг в Twitter.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В России заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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в мире, венгрия, нато, сергей лавров, виктор орбан, россия, киев, сша, twitter
11:00 03.02.2022 (обновлено: 15:29 03.02.2022)
 
Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии

Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии Орбаном после его визита в Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Россию, обсудил кризис вокруг Украины и диалог с Россией.
"Хорошо вновь поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном российским военным наращиванием у границ и на территории Украины. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога, а также твердого сдерживания и обороны", — написал Столтенберг в Twitter.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В России заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
 
В миреВенгрияНАТОСергей ЛавровВиктор ОрбанРоссияКиевСШАTwitter
 
 
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