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Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 03.02.2022
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Испанская газета Pais опубликовала копию письменного ответа НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:05
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инфографика
россия
нато
в мире
безопасность
вооружение
политика
армия
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Испанская газета Pais опубликовала копию письменного ответа НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания elpais.com (необходима подписка). Оригинал этого документа был передан российскому послу в Брюсселе 26 января 2022 года. По словам генерального секретаря альянса, его поддержали все 30 союзников. Какие шаги должны предпринять Россия и Запад для укрепления стабильности, по мнению Организации Североатлантического договора, — в инфографике Ria.ru.
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россия, нато, в мире, безопасность, вооружение, политика, армия, европа, сша, международные отношения, инфографика
10:05 03.02.2022 (обновлено: 10:33 03.02.2022)
 

Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

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Испанская газета Pais опубликовала копию письменного ответа НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания elpais.com (необходима подписка). Оригинал этого документа был передан российскому послу в Брюсселе 26 января 2022 года. По словам генерального секретаря альянса, его поддержали все 30 союзников. Какие шаги должны предпринять Россия и Запад для укрепления стабильности, по мнению Организации Североатлантического договора, — в инфографике Ria.ru.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
 
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