https://ria.ru/20220203/nato-1770789537.html

Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 03.02.2022

Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Испанская газета Pais опубликовала копию письменного ответа НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:05

2022-02-03T10:05

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Испанская газета Pais опубликовала копию письменного ответа НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания elpais.com (необходима подписка). Оригинал этого документа был передан российскому послу в Брюсселе 26 января 2022 года. По словам генерального секретаря альянса, его поддержали все 30 союзников. Какие шаги должны предпринять Россия и Запад для укрепления стабильности, по мнению Организации Североатлантического договора, — в инфографике Ria.ru.

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