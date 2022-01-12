https://ria.ru/20220112/bezopasnost_nato-1767349909.html

Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО

Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО пройдет в Брюсселе 12 января. Стороны планируют обсудить проект соглашения о мерах обеспечения безопасности, опубликованный МИД в РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:43

2022-01-12T08:43

2022-01-12T08:43

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Заседание Совета Россия — НАТО пройдет в Брюсселе 12 января. Стороны планируют обсудить проект соглашения о мерах обеспечения безопасности, опубликованный МИД в декабре 2021 года. Этот документ содержит такие пункты, как исключение расширения альянса на восток, прекращение военной деятельности в бывших республиках СССР, отказ от размещения в Европе дополнительного вооружения. Подробнее о предложениях, с которыми выступила Москва, — в инфографике Ria.ru.

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политика, безопасность, международные отношения, сша, нато, россия, в мире, европа, инфографика