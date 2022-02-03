https://ria.ru/20220203/narusheniya-1770775756.html

МИД ДНР: поставки Западом вооружений Киеву нарушают Минские соглашения

МИД ДНР: поставки Западом вооружений Киеву нарушают Минские соглашения - РИА Новости, 03.02.2022

МИД ДНР: поставки Западом вооружений Киеву нарушают Минские соглашения

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассчитывает на... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:22

2022-02-03T03:22

2022-02-03T10:10

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассчитывает на реакцию стран-гарантов минских соглашений на поставки Западом вооружения Киеву.Ранее в минобороны Украины сообщили, что двое советников из США начали работу в министерстве на постоянной основе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" украинской армии. А канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что небольшой контингент военных канадских сил специальных операций размещен на Украине.По ее словам, это уже вопрос к странам-гарантам минских соглашений."Мы ожидаем, что будет оказано соответствующее влияние, давление на Киев с тем, чтобы эти нарушения прекратились, равно как и накачка Украины вооружением. Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло", - подчеркнула Никонорова.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

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