03:22 03.02.2022 (обновлено: 10:10 03.02.2022)
МИД ДНР: поставки Западом вооружений Киеву нарушают Минские соглашения
Глава МИД ДНР Никонорова: поставки Западом вооружений Киеву нарушают Минские соглашения
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом
Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассчитывает на реакцию стран-гарантов минских соглашений на поставки Западом вооружения Киеву.
Ранее в минобороны Украины сообщили, что двое советников из США начали работу в министерстве на постоянной основе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" украинской армии. А канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что небольшой контингент военных канадских сил специальных операций размещен на Украине.
"Присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований - это еще и нарушение этих самых минских соглашений. Там прямо предписан вывод любых иностранных вооруженных формирований. Что же делает коллективный Запад? Все в точности до наоборот: эти вооружения и формирования поставляются на Украину", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
По ее словам, это уже вопрос к странам-гарантам минских соглашений.
"Мы ожидаем, что будет оказано соответствующее влияние, давление на Киев с тем, чтобы эти нарушения прекратились, равно как и накачка Украины вооружением. Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло", - подчеркнула Никонорова.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.