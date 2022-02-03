https://ria.ru/20220203/molnupiravir-1770953377.html
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Эсперавир"
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Эсперавир" - РИА Новости, 03.02.2022
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Эсперавир"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции "Эсперавир" компании "Промомед Рус", следует из данных реестра лекарственных средств. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:12
2022-02-03T20:12
2022-02-03T23:00
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции "Эсперавир" компании "Промомед Рус", следует из данных реестра лекарственных средств.Препарат выпускают в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.Как рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый, "Эсперавир" позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации."Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше", — добавил руководитель компании.Он уточнил, что лекарство опережает мутацию коронавируса, так как "действует на другой сайт этого фермента (RdRP)".Как отметили в пресс-службе "Промомеда", клинические исследования доказали преимущество "Эсперавира" по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.Подчеркивается, что препарат подходит всем категориям граждан. По словам главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, вирус почти не оставляет врачам права на ошибку.Подчеркивается, что впервые у медиков появится возможность выбрать средство для этиотропной терапии — фавипиравир или молнупиравир. Так, "обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний".Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, Мордовии.Производить "Эсперавир" начнут через семь дней на заводе "Биохимик" в Саранске в круглосуточном режиме.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. Позднее его зарегистрировали и в виде инъекций.
https://ria.ru/20210315/nagrada-1601393905.html
https://ria.ru/20220203/putin-1770935890.html
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
20:12 03.02.2022 (обновлено: 23:00 03.02.2022)
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Эсперавир"
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Эсперавир"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции "Эсперавир" компании "Промомед Рус", следует из данных
реестра лекарственных средств.
"Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: Эсперавир. Международное непатентованное наименование: молнупиравир", — говорится в документе.
Препарат выпускают в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.
Как рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый, "Эсперавир" позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации.
"Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке
, Японии
, Европе
. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше", — добавил руководитель компании.
Он уточнил, что лекарство опережает мутацию коронавируса, так как "действует на другой сайт этого фермента (RdRP)".
Как отметили в пресс-службе "Промомеда
", клинические исследования доказали преимущество "Эсперавира" по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.
"Уже на пятый день терапии более чем у 80 процентов пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40 процентов пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", — сообщили в компании.
Подчеркивается, что препарат подходит всем категориям граждан.
По словам главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН
Сергея Авдеева, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, вирус почти не оставляет врачам права на ошибку.
"Эсперавир" (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", — цитирует ученого пресс-служба компании.
Подчеркивается, что впервые у медиков появится возможность выбрать средство для этиотропной терапии — фавипиравир или молнупиравир. Так, "обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний".
Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, Мордовии.
Производить "Эсперавир" начнут через семь дней на заводе "Биохимик" в Саранске в круглосуточном режиме.
В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. Позднее его зарегистрировали и в виде инъекций.