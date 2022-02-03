https://ria.ru/20220203/maska-1770842428.html

В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски

В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски - РИА Новости, 03.02.2022

В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски

Президент РФ Владимир Путин часто появляется на публичных мероприятиях без маски, поскольку его собеседники неоднократно тестируются на коронавирус, некоторые... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:52

2022-02-03T12:52

2022-02-03T13:11

распространение коронавируса

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто появляется на публичных мероприятиях без маски, поскольку его собеседники неоднократно тестируются на коронавирус, некоторые из них проходят через карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Дело в том, что вокруг президента, вы знаете, это не секрет, принимаются меры предосторожности соответствующие. Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности", - сказал Песков в четверг.

https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html

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владимир путин, политика, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса