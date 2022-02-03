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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/maska-1770842428.html
В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски
В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски
Президент РФ Владимир Путин часто появляется на публичных мероприятиях без маски, поскольку его собеседники неоднократно тестируются на коронавирус, некоторые... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:52
2022-02-03T13:11
распространение коронавируса
владимир путин
политика
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто появляется на публичных мероприятиях без маски, поскольку его собеседники неоднократно тестируются на коронавирус, некоторые из них проходят через карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Дело в том, что вокруг президента, вы знаете, это не секрет, принимаются меры предосторожности соответствующие. Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности", - сказал Песков в четверг.
https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html
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владимир путин, политика, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:52 03.02.2022 (обновлено: 13:11 03.02.2022)
 
В Кремле объяснили, почему Путин ходит без маски

Пресс-секретарь президента Песков: собеседники Путина перед встречей тестируются

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто появляется на публичных мероприятиях без маски, поскольку его собеседники неоднократно тестируются на коронавирус, некоторые из них проходят через карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Дело в том, что вокруг президента, вы знаете, это не секрет, принимаются меры предосторожности соответствующие. Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности", - сказал Песков в четверг.
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Распространение коронавирусаВладимир ПутинПолитикаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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