https://ria.ru/20220203/lukashenko-1770796800.html

Лукашенко в четверг встретится с Шойгу

Лукашенко в четверг встретится с Шойгу - РИА Новости, 03.02.2022

Лукашенко в четверг встретится с Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает приближенный к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:42

2022-02-03T09:42

2022-02-03T09:42

александр лукашенко

сергей шойгу

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает приближенный к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Верительные грамоты Первому сегодня вручат послы восьми стран. Общая численность населения которых более полумиллиарда человек… А после Лукашенко встретится с Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, сергей шойгу