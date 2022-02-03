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Лукашенко в четверг встретится с Шойгу
Лукашенко в четверг встретится с Шойгу - РИА Новости, 03.02.2022
Лукашенко в четверг встретится с Шойгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает приближенный к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:42
2022-02-03T09:42
александр лукашенко
сергей шойгу
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает приближенный к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Верительные грамоты Первому сегодня вручат послы восьми стран. Общая численность населения которых более полумиллиарда человек… А после Лукашенко встретится с Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".
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александр лукашенко, сергей шойгу
09:42 03.02.2022
 
Лукашенко в четверг встретится с Шойгу

Telegram-канал "Пул первого": Лукашенко в четверг встретится с Сергеем Шойгу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает приближенный к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Верительные грамоты Первому сегодня вручат послы восьми стран. Общая численность населения которых более полумиллиарда человек… А после Лукашенко встретится с Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".
 
Александр ЛукашенкоСергей Шойгу
 
 
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