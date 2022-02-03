https://ria.ru/20220203/lokdaun-1770935582.html
Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин
Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин - РИА Новости, 03.02.2022
Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин
Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России". РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:31
2022-02-03T18:31
2022-02-03T19:01
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России"."Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что, тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20220202/lokdaun-1770599546.html
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владимир путин, общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
18:31 03.02.2022 (обновлено: 19:01 03.02.2022)
Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин
Президент Путин: никаких планов введения нового локдауна в России из-за пандемии нет