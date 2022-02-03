https://ria.ru/20220203/lokdaun-1770935582.html

Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин

Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин - РИА Новости, 03.02.2022

Никаких планов по новому локдауну в России нет, заявил Путин

Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России". РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:31

2022-02-03T18:31

2022-02-03T19:01

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России"."Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что, тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20220202/lokdaun-1770599546.html

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