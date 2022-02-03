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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, на эту тему глава государства... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:32
2022-02-03T18:45
россия
распространение коронавируса
деловая россия
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, на эту тему глава государства накануне ночью общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России".
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россия, деловая россия, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, правительство рф, михаил мишустин
18:32 03.02.2022 (обновлено: 18:45 03.02.2022)
 
В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

Путин: у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, на эту тему глава государства накануне ночью общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России".
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