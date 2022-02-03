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В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, на эту тему глава государства... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:32
2022-02-03T18:32
2022-02-03T18:45
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, на эту тему глава государства накануне ночью общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России".
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18:32 03.02.2022 (обновлено: 18:45 03.02.2022)
В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Путин: у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19