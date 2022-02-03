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Хитрый план Украины по присоединению всей России
Экс-генпрокурор Украины придумал, как "присоединить" всю Россию - РИА Новости, 03.02.2022
Хитрый план Украины по присоединению всей России
Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун посоветовал президенту Владимиру Зеленскому подумать о "возрождении Киевской Руси"... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T22:06
2022-02-03T22:06
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун посоветовал президенту Владимиру Зеленскому подумать о "возрождении Киевской Руси". Необычное заявление прозвучало в эфире телеканала "Наш"."Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь", — предложил он.Свою "инициативу" Пискун обосновал тем, что территория Москвы осваивались при "киевском князе Юрии Долгоруком".На Украине не первый раз апеллируют к истории подобным образом. Так, еще в 2019 году Пискун предлагал "взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период". Тогда в Совфеде расценили высказывание как глупости и "ерничанье".Также из уст украинских политиков уже звучали и заявления о "Московии". В декабре 2021 года Львовский областной совет Зеленского и Верховную раду переименовать подобным образом Российскую Федерацию. В Киевском горсовете также регистрировали проект аналогичного решения. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заметил, что подобные "экзотические инициативы" свидетельствуют о том, что Украина не состоялась как государство. Также политик предложил Киеву задуматься о переименовании Евросоюза в Священную Римскую империю.
https://ria.ru/20220203/zelenskiy-1770964973.html
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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в мире, украина, ситуация на украине, киев, москва, россия
22:06 03.02.2022
 
Экс-генпрокурор Украины придумал, как "присоединить" всю Россию

Бывший генпрокурор Украины Пискун предложил заявить о праве Киева на "Московию"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун посоветовал президенту Владимиру Зеленскому подумать о "возрождении Киевской Руси". Необычное заявление прозвучало в эфире телеканала "Наш".
"Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь", — предложил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Зеленский "пересмотрел" свою позицию о месте переговоров с Россией
Свою "инициативу" Пискун обосновал тем, что территория Москвы осваивались при "киевском князе Юрии Долгоруком".
На Украине не первый раз апеллируют к истории подобным образом. Так, еще в 2019 году Пискун предлагал "взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период". Тогда в Совфеде расценили высказывание как глупости и "ерничанье".
Также из уст украинских политиков уже звучали и заявления о "Московии". В декабре 2021 года Львовский областной совет Зеленского и Верховную раду переименовать подобным образом Российскую Федерацию. В Киевском горсовете также регистрировали проект аналогичного решения. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заметил, что подобные "экзотические инициативы" свидетельствуют о том, что Украина не состоялась как государство. Также политик предложил Киеву задуматься о переименовании Евросоюза в Священную Римскую империю.
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