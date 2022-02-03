https://ria.ru/20220203/kiev-1770970919.html

Хитрый план Украины по присоединению всей России

Экс-генпрокурор Украины придумал, как "присоединить" всю Россию - РИА Новости, 03.02.2022

Хитрый план Украины по присоединению всей России

Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун посоветовал президенту Владимиру Зеленскому подумать о "возрождении Киевской Руси"... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:06

2022-02-03T22:06

2022-02-03T22:06

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун посоветовал президенту Владимиру Зеленскому подумать о "возрождении Киевской Руси". Необычное заявление прозвучало в эфире телеканала "Наш"."Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь", — предложил он.Свою "инициативу" Пискун обосновал тем, что территория Москвы осваивались при "киевском князе Юрии Долгоруком".На Украине не первый раз апеллируют к истории подобным образом. Так, еще в 2019 году Пискун предлагал "взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период". Тогда в Совфеде расценили высказывание как глупости и "ерничанье".Также из уст украинских политиков уже звучали и заявления о "Московии". В декабре 2021 года Львовский областной совет Зеленского и Верховную раду переименовать подобным образом Российскую Федерацию. В Киевском горсовете также регистрировали проект аналогичного решения. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заметил, что подобные "экзотические инициативы" свидетельствуют о том, что Украина не состоялась как государство. Также политик предложил Киеву задуматься о переименовании Евросоюза в Священную Римскую империю.

https://ria.ru/20220203/zelenskiy-1770964973.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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