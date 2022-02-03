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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220203/kholostyak-1770854501.html
Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк" - РИА Новости, 03.02.2022
Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Им оказался 27-летний Александр Гранков. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:05
2022-02-03T14:05
шоубиз
знаменитости
шоу "холостяк"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Им оказался 27-летний Александр Гранков.Мужчина учился в МГУ и в UCL в Лондоне. Сейчас Александр занимается бизнесом, монетизирует свое хобби, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он отметил, что в девушке ему не важны известность и статусность.Новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих: в этот раз в нем примут участие сразу два главных героя. Имя второго участника пока держится в секрете.С появлением на проекте второго холостяка поменяется формат шоу – теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет у девушек.Ведущим проекта вновь стал Михаил Белянин. Местом съемок нового сезона организаторы выбрали Мексику. Премьера двойного "Холостяка" состоится весной.Финал предыдущего "Холостяка" с участием Тимати состоялся 29 мая. Также в шоу свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие.
https://ria.ru/20210810/timati-1745237634.html
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знаменитости, шоу "холостяк", шоу-бизнес
14:05 03.02.2022
 
Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк"

Героем нового сезона шоу "Холостяк" стал 27-летний бизнесмен Александр

© Фото : предоставлено телеканалом ТНТШоу "Холостяк" на ТНТ
Шоу Холостяк на ТНТ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стало известно имя героя нового сезона шоу "Холостяк", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Им оказался 27-летний Александр Гранков.
Мужчина учился в МГУ и в UCL в Лондоне. Сейчас Александр занимается бизнесом, монетизирует свое хобби, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он отметил, что в девушке ему не важны известность и статусность.

"Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним", – заявил Гранков.

© Фото : предоставлено телеканалом ТНТШоу "Холостяк" на ТНТ
Шоу Холостяк на ТНТ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих: в этот раз в нем примут участие сразу два главных героя. Имя второго участника пока держится в секрете.
С появлением на проекте второго холостяка поменяется формат шоу – теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет у девушек.
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Ведущим проекта вновь стал Михаил Белянин. Местом съемок нового сезона организаторы выбрали Мексику. Премьера двойного "Холостяка" состоится весной.
Финал предыдущего "Холостяка" с участием Тимати состоялся 29 мая. Также в шоу свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие.
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