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Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей
Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2021
Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей
Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:40
2021-08-10T17:40
2021-08-10T17:40
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
forbes
шоу "холостяк"
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не афишировал условий своего контракта, но называл их беспрецедентными.В соцсетях репер неоднократно с теплотой отзывался о проекте и благодарил за полученный бесценный опыт:Победительницей восьмого сезона стала модель из Испании Екатерина Сафарова. Однако продолжительными эти отношения назвать нельзя: после завершения шоу пара только один раз вышла в свет и съездила на отдых.Финал "Холостяка" с участием Тимати состоялся 29 мая. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие.
https://ria.ru/20210501/reshetova-1730728266.html
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тимати (тимур юнусов), forbes, шоу "холостяк"