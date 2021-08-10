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Шоубиз
https://ria.ru/20210810/timati-1745237634.html
Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей
Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2021
Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей
Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:40
2021-08-10T17:40
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
forbes
шоу "холостяк"
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не афишировал условий своего контракта, но называл их беспрецедентными.В соцсетях репер неоднократно с теплотой отзывался о проекте и благодарил за полученный бесценный опыт:Победительницей восьмого сезона стала модель из Испании Екатерина Сафарова. Однако продолжительными эти отношения назвать нельзя: после завершения шоу пара только один раз вышла в свет и съездила на отдых.Финал "Холостяка" с участием Тимати состоялся 29 мая. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие.
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тимати (тимур юнусов), forbes, шоу "холостяк"
17:40 10.08.2021
 

Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не афишировал условий своего контракта, но называл их беспрецедентными.
В соцсетях репер неоднократно с теплотой отзывался о проекте и благодарил за полученный бесценный опыт:
"Этот проект стал для меня точкой глобальной перезагрузки, и я ни на секунду не пожалел, что принял в нем участие".
Победительницей восьмого сезона стала модель из Испании Екатерина Сафарова. Однако продолжительными эти отношения назвать нельзя: после завершения шоу пара только один раз вышла в свет и съездила на отдых.
Финал "Холостяка" с участием Тимати состоялся 29 мая. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие.
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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ШоубизТимати (Тимур Юнусов)ForbesШоу "Холостяк"
 
 
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