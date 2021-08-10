https://ria.ru/20210810/timati-1745237634.html

Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей

Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2021

Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей

Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:40

2021-08-10T17:40

2021-08-10T17:40

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

forbes

шоу "холостяк"

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гонорар рэпера Тимати за участие в шоу "Холостяк" на ТНТ оценили в 45-50 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на знакомых звезды. Сам исполнитель не афишировал условий своего контракта, но называл их беспрецедентными.В соцсетях репер неоднократно с теплотой отзывался о проекте и благодарил за полученный бесценный опыт:Победительницей восьмого сезона стала модель из Испании Екатерина Сафарова. Однако продолжительными эти отношения назвать нельзя: после завершения шоу пара только один раз вышла в свет и съездила на отдых.Финал "Холостяка" с участием Тимати состоялся 29 мая. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие.

https://ria.ru/20210501/reshetova-1730728266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимати (тимур юнусов), forbes, шоу "холостяк"