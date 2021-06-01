https://ria.ru/20210601/kholostyak-1735093457.html

Тимати рассказал о победительнице шоу "Холостяк"

Тимати рассказал о победительнице шоу "Холостяк" - РИА Новости, 01.06.2021

Тимати рассказал о победительнице шоу "Холостяк"

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) рассказал о победительнице шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он объяснил, почему выбрал Екатерину Сафарову. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:35

2021-06-01T16:35

2021-06-01T16:35

шоубиз

шоу "холостяк"

тимати (тимур юнусов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150886/77/1508867783_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_2084c3431ae6ed3a621a38d6596e9a10.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) рассказал о победительнице шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он объяснил, почему выбрал Екатерину Сафарову.Рэпер отметил, что в отличие от других участниц проекта, он сразу понял, какой она человек. "Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то что думает, делает так, как чувствует, и живет сегодня здесь и сейчас", — считает исполнитель. Тимоти понравилось, что девушка ни разу никого не оскорбила — ни на проекте, ни за его пределами. По его мнению, она не заискивала перед ним: когда ей что-то не нравилось в его поведении, она говорила об этом ему прямо."Кстати, абсолютно верно, что Катя плохо ни разу не об одной из участниц не отзывалась, в отличии от многих других там. Она молодец, я болела за нее", "Было заметно как глаза горят на Катю, и отношение к ней было особое", "Шоу закончились, и теперь важно не упустить то, с чем Вам повезло! Точнее, с кем. Счастья, что тут сказать", — отреагировали пользователи.Финал "Холостяка" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Екатерина Сафарова в финале проекта обошла Алису Грабовую.

https://ria.ru/20210413/timati-1728085749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "холостяк", тимати (тимур юнусов)