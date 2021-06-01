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Тимати рассказал о победительнице шоу "Холостяк"
Тимати рассказал о победительнице шоу "Холостяк" - РИА Новости, 01.06.2021
Тимати рассказал о победительнице шоу "Холостяк"
Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) рассказал о победительнице шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он объяснил, почему выбрал Екатерину Сафарову. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:35
2021-06-01T16:35
2021-06-01T16:35
шоубиз
шоу "холостяк"
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) рассказал о победительнице шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он объяснил, почему выбрал Екатерину Сафарову.Рэпер отметил, что в отличие от других участниц проекта, он сразу понял, какой она человек. "Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то что думает, делает так, как чувствует, и живет сегодня здесь и сейчас", — считает исполнитель. Тимоти понравилось, что девушка ни разу никого не оскорбила — ни на проекте, ни за его пределами. По его мнению, она не заискивала перед ним: когда ей что-то не нравилось в его поведении, она говорила об этом ему прямо."Кстати, абсолютно верно, что Катя плохо ни разу не об одной из участниц не отзывалась, в отличии от многих других там. Она молодец, я болела за нее", "Было заметно как глаза горят на Катю, и отношение к ней было особое", "Шоу закончились, и теперь важно не упустить то, с чем Вам повезло! Точнее, с кем. Счастья, что тут сказать", — отреагировали пользователи.Финал "Холостяка" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Екатерина Сафарова в финале проекта обошла Алису Грабовую.
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шоу "холостяк", тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) рассказал о победительнице шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он объяснил
, почему выбрал Екатерину Сафарову.
Рэпер отметил, что в отличие от других участниц проекта, он сразу понял, какой она человек.
"Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то что думает, делает так, как чувствует, и живет сегодня здесь и сейчас", — считает исполнитель.
Тимоти понравилось, что девушка ни разу никого не оскорбила — ни на проекте, ни за его пределами. По его мнению, она не заискивала перед ним: когда ей что-то не нравилось в его поведении, она говорила об этом ему прямо.
"Легкая, без багажа драмы, не потому что драмы в ее жизни не было, а из-за психотипа человека, умеющего переваривать и отпускать, жить дальше, наслаждаясь всеми красками и возможностями этой жизни", — рэпер восхищается характером Сафаровой.
"Кстати, абсолютно верно, что Катя плохо ни разу не об одной из участниц не отзывалась, в отличии от многих других там. Она молодец, я болела за нее", "Было заметно как глаза горят на Катю, и отношение к ней было особое", "Шоу закончились, и теперь важно не упустить то, с чем Вам повезло! Точнее, с кем. Счастья, что тут сказать", — отреагировали пользователи.
Финал "Холостяка" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою любовь искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Екатерина Сафарова в финале проекта обошла
Алису Грабовую.