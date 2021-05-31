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Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк"
Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк" - РИА Новости, 31.05.2021
Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк"
Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился подробностями финала шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он рассказал, почему не выбрал Алису Грабовую. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:52
2021-05-31T15:52
2021-05-31T15:52
шоубиз
шоу "холостяк"
тимур батрутдинов
илья глинников
алексей воробьев
знаменитости
егор крид
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился подробностями финала шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он рассказал, почему не выбрал Алису Грабовую.Рэпер уверяет, что долгое время не верил "в образ идеального человека", который участница создала на проекте. Тимати считает, что нет людей без недостатков. Тем не менее финал шоу помог ему лучше понять Алису. "Ты пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз не могла получиться, потому что я в такой форме к ней был не готов", — пишет Тимати.Рэпер поблагодарил участницу за подаренные эмоции и вдохновение — именно ей он посвятил трек "Падаем вместе". Финал шоу "Холостяк" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою вторую половину искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Сердце Тимати покорила модель Екатерина Сафарова.
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шоу "холостяк", тимур батрутдинов, илья глинников, алексей воробьев, знаменитости, егор крид, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился подробностями финала шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он рассказал
, почему не выбрал Алису Грабовую.
Рэпер уверяет, что долгое время не верил "в образ идеального человека", который участница создала на проекте. Тимати считает, что нет людей без недостатков.
Тем не менее финал шоу помог ему лучше понять Алису.
"Ты пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз не могла получиться, потому что я в такой форме к ней был не готов", — пишет Тимати.
Рэпер поблагодарил участницу за подаренные эмоции и вдохновение — именно ей он посвятил трек "Падаем вместе".
"Важно, что это песня вышла особенной, так же, как и наше прощание, как и ты сама. Она для тебя и о тебе", — признается Тимати.
Финал шоу "Холостяк" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою вторую половину искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Сердце Тимати покорила модель Екатерина Сафарова.