Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210531/timati-1734943810.html
Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк"
Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк" - РИА Новости, 31.05.2021
Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк"
Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился подробностями финала шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он рассказал, почему не выбрал Алису Грабовую. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:52
2021-05-31T15:52
шоубиз
шоу "холостяк"
тимур батрутдинов
илья глинников
алексей воробьев
знаменитости
егор крид
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150596/63/1505966337_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_84f8257bfb29dcb76a25ca02077afa7b.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился подробностями финала шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он рассказал, почему не выбрал Алису Грабовую.Рэпер уверяет, что долгое время не верил "в образ идеального человека", который участница создала на проекте. Тимати считает, что нет людей без недостатков. Тем не менее финал шоу помог ему лучше понять Алису. "Ты пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз не могла получиться, потому что я в такой форме к ней был не готов", — пишет Тимати.Рэпер поблагодарил участницу за подаренные эмоции и вдохновение — именно ей он посвятил трек "Падаем вместе". Финал шоу "Холостяк" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою вторую половину искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Сердце Тимати покорила модель Екатерина Сафарова.
https://ria.ru/20210413/timati-1728085749.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150596/63/1505966337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_473661f02768eb13a8b2161fcaf2afaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу "холостяк", тимур батрутдинов, илья глинников, алексей воробьев, знаменитости, егор крид, тимати (тимур юнусов)

Тимати поделился подробностями финала шоу "Холостяк"

15:52 31.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился подробностями финала шоу "Холостяк". В личном Instagram-аккаунте он рассказал, почему не выбрал Алису Грабовую.
Рэпер уверяет, что долгое время не верил "в образ идеального человека", который участница создала на проекте. Тимати считает, что нет людей без недостатков.
Тем не менее финал шоу помог ему лучше понять Алису.
"Ты пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз не могла получиться, потому что я в такой форме к ней был не готов", — пишет Тимати.
Рэпер поблагодарил участницу за подаренные эмоции и вдохновение — именно ей он посвятил трек "Падаем вместе".

"Важно, что это песня вышла особенной, так же, как и наше прощание, как и ты сама. Она для тебя и о тебе", — признается Тимати.

Финал шоу "Холостяк" состоялся 29 мая. Это был восьмой сезон проекта. В предыдущих выпусках свою вторую половину искали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Егор Крид и другие. Сердце Тимати покорила модель Екатерина Сафарова.
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:04Шоубиз
В Сети обсуждают свидание Тимати, которое не вошло в эфир "Холостяка"
 
ШоубизШоу "Холостяк"Тимур БатрутдиновИлья ГлинниковАлексей ВоробьевЗнаменитостиЕгор КридТимати (Тимур Юнусов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния