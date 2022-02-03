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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220203/kazakhstan-1770805761.html
В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках
В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках - РИА Новости, 03.02.2022
В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках
Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в январских массовых... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:38
2022-02-03T10:38
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
мид казахстана
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НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в январских массовых беспорядках, сообщило в четверг министерство иностранных дел республики.В МИД страны поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch, в котором содержится информация о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий. Кроме того, HRW опубликовала сведения о других нарушениях в отношении задержанных лиц.Отмечается, что генпрокуратура и другие следственные органы страны "готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью"."Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений", - говорится в комментарии ведомства.Ранее главный надзорный орган сообщал, что в стране расследуется 21 уголовное дело по этим фактам.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html
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в мире, казахстан, мид казахстана
10:38 03.02.2022
 
В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках

В Казахстане расследуют 98 дел о пытках и превышении власти полицией во время беспорядков

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в январских массовых беспорядках, сообщило в четверг министерство иностранных дел республики.
В МИД страны поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch, в котором содержится информация о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий. Кроме того, HRW опубликовала сведения о других нарушениях в отношении задержанных лиц.
"По данным генеральной прокуратуры Республики Казахстан, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел", - говорится в комментарии ведомства.
Отмечается, что генпрокуратура и другие следственные органы страны "готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью".
"Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений", - говорится в комментарии ведомства.
Сгоревший автомобиль у резиденции президента Республики Казахстан в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 20:51
МИД Казахстана рассказал, на каком языке говорили участники беспорядков
Ранее главный надзорный орган сообщал, что в стране расследуется 21 уголовное дело по этим фактам.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
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