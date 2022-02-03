https://ria.ru/20220203/kazakhstan-1770805761.html

В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках

В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках - РИА Новости, 03.02.2022

В Казахстане завели 98 дел по жалобам на действия полиции при беспорядках

Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в январских массовых... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:38

2022-02-03T10:38

2022-02-03T10:38

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НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в январских массовых беспорядках, сообщило в четверг министерство иностранных дел республики.В МИД страны поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch, в котором содержится информация о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий. Кроме того, HRW опубликовала сведения о других нарушениях в отношении задержанных лиц.Отмечается, что генпрокуратура и другие следственные органы страны "готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью"."Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений", - говорится в комментарии ведомства.Ранее главный надзорный орган сообщал, что в стране расследуется 21 уголовное дело по этим фактам.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html

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в мире, казахстан, мид казахстана