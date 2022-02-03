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Карантин для контактных с больными "омикроном" не нужен, сообщила Попова
Карантин для контактных с больными "омикроном" не нужен, сообщила Попова - РИА Новости, 03.02.2022
Карантин для контактных с больными "омикроном" не нужен, сообщила Попова
Карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, ведется работа над оформлением документов для его отмены, заявила глава... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:11
2022-02-03T21:11
2022-02-03T21:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир путин
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, ведется работа над оформлением документов для его отмены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с членами "Деловой России" сообщил, что российские власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками коронавируса."Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она пояснила, что "омикрон" очень быстро передается, при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни. В целом по стране около 17-20% заболевших коронавирусом не имеют симптомов, а если говорить о Москве, то это 40%, уточнила Попова.На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции для контактных лиц с 14 до семи дней.
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
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общество, здоровье - общество, владимир путин, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Карантин для контактных с больными "омикроном" не нужен, сообщила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: карантин для контактных с больными "омикроном" теряет смысл