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Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане
Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане - РИА Новости, 03.02.2022
Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане
Лишь в двух процентах материалов СМИ ведущих стран Запада о январских событиях в Казахстане позитивно оценивалась роль России и миротворцев Организации Договора РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:00
2022-02-03T10:27
миа "россия сегодня"
новости агентства
риа новости
россия
одкб
казахстан
исследование
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лишь в двух процентах материалов СМИ ведущих стран Запада о январских событиях в Казахстане позитивно оценивалась роль России и миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в урегулировании политического кризиса в крупнейшем государстве Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные исследования "Осьминог-5", проведенного специалистами медиагруппы "Россия сегодня".Они проанализировали более 1,1 тысячи релевантных публикаций за период с 4 по 19 января 2022 года в топ-20 печатных, онлайновых, ТВ- и радиоресурсов США, Великобритании, Германии и Франции о событиях в Казахстане. Релевантными считались материалы, в которых встречались слова "Россия" и "ОДКБ".В общем массиве новостных и аналитических сообщений на эту тему 41 процент были негативными и 57 процентов — нейтральными. Согласно результатам мониторинга, наиболее критично настроенными по отношению к роли России и ОДКБ в урегулировании в Казахстане оказались медиаплатформы ФРГ (63 процента материалов) и США (53 процента). Лидерами по количеству положительных отзывов о Российской Федерации и ОДКБ в контексте казахстанских событий стали СМИ Франции (пять процентов сообщений).Среди негативных тем материалов западных СМИ доминировали утверждения о том, что ввод миротворцев в Казахстан якобы стал попыткой России восстановить влияние на территории бывшего СССР, политическим вмешательством во внутренние дела суверенного государства и моделью для будущих военных интервенций. В топ позитивных вошли оценки операции ОДКБ в Казахстане как внешнеполитической победы России и подтверждения эффективности механизмов этой региональной организации. Тональность публикаций определялась наличием выраженной, экспрессивной, однозначно определяемой позиции по отношению к ключевой теме.
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миа "россия сегодня", новости агентства, риа новости, россия, одкб, казахстан, исследование
10:00 03.02.2022 (обновлено: 10:27 03.02.2022)
 

Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лишь в двух процентах материалов СМИ ведущих стран Запада о январских событиях в Казахстане позитивно оценивалась роль России и миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в урегулировании политического кризиса в крупнейшем государстве Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные исследования "Осьминог-5", проведенного специалистами медиагруппы "Россия сегодня".
Они проанализировали более 1,1 тысячи релевантных публикаций за период с 4 по 19 января 2022 года в топ-20 печатных, онлайновых, ТВ- и радиоресурсов США, Великобритании, Германии и Франции о событиях в Казахстане. Релевантными считались материалы, в которых встречались слова "Россия" и "ОДКБ".
Исследование "Россия сегодня"
Исследование Россия Сегодня
Исследование "Россия сегодня"
В общем массиве новостных и аналитических сообщений на эту тему 41 процент были негативными и 57 процентов — нейтральными. Согласно результатам мониторинга, наиболее критично настроенными по отношению к роли России и ОДКБ в урегулировании в Казахстане оказались медиаплатформы ФРГ (63 процента материалов) и США (53 процента). Лидерами по количеству положительных отзывов о Российской Федерации и ОДКБ в контексте казахстанских событий стали СМИ Франции (пять процентов сообщений).
Среди негативных тем материалов западных СМИ доминировали утверждения о том, что ввод миротворцев в Казахстан якобы стал попыткой России восстановить влияние на территории бывшего СССР, политическим вмешательством во внутренние дела суверенного государства и моделью для будущих военных интервенций. В топ позитивных вошли оценки операции ОДКБ в Казахстане как внешнеполитической победы России и подтверждения эффективности механизмов этой региональной организации. Тональность публикаций определялась наличием выраженной, экспрессивной, однозначно определяемой позиции по отношению к ключевой теме.
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