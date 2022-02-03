https://ria.ru/20220203/issledovanie-1770690103.html

Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане

Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане - РИА Новости, 03.02.2022

Исследование: СМИ Запада не оценили миротворческую роль России в Казахстане

Лишь в двух процентах материалов СМИ ведущих стран Запада о январских событиях в Казахстане позитивно оценивалась роль России и миротворцев Организации Договора РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:00

2022-02-03T10:00

2022-02-03T10:27

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лишь в двух процентах материалов СМИ ведущих стран Запада о январских событиях в Казахстане позитивно оценивалась роль России и миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в урегулировании политического кризиса в крупнейшем государстве Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные исследования "Осьминог-5", проведенного специалистами медиагруппы "Россия сегодня".Они проанализировали более 1,1 тысячи релевантных публикаций за период с 4 по 19 января 2022 года в топ-20 печатных, онлайновых, ТВ- и радиоресурсов США, Великобритании, Германии и Франции о событиях в Казахстане. Релевантными считались материалы, в которых встречались слова "Россия" и "ОДКБ".В общем массиве новостных и аналитических сообщений на эту тему 41 процент были негативными и 57 процентов — нейтральными. Согласно результатам мониторинга, наиболее критично настроенными по отношению к роли России и ОДКБ в урегулировании в Казахстане оказались медиаплатформы ФРГ (63 процента материалов) и США (53 процента). Лидерами по количеству положительных отзывов о Российской Федерации и ОДКБ в контексте казахстанских событий стали СМИ Франции (пять процентов сообщений).Среди негативных тем материалов западных СМИ доминировали утверждения о том, что ввод миротворцев в Казахстан якобы стал попыткой России восстановить влияние на территории бывшего СССР, политическим вмешательством во внутренние дела суверенного государства и моделью для будущих военных интервенций. В топ позитивных вошли оценки операции ОДКБ в Казахстане как внешнеполитической победы России и подтверждения эффективности механизмов этой региональной организации. Тональность публикаций определялась наличием выраженной, экспрессивной, однозначно определяемой позиции по отношению к ключевой теме.

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