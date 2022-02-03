Ленобласть стала пилотным регионом по внедрению инвестстандарта РИС
© Фото : правительство Ленинградской областиСовещании с регионами под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Ленинградская область вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта (РИС), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, в региональный стандарт, разработанный Минэкономразвития России, входят несколько элементов, которые необходимо реализовать субъектах: создание агентства развития, утверждение инвестиционной декларации, наличие инвестиционного комитета региона, создание инвестиционной карты и утверждение свода инвестиционных правил. Оценка реализации регионального инвестиционного стандарта будет проводиться представителями деловых объединений.
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"Ленинградская область максимально близка к стопроцентному внедрению Регионального инвестиционного стандарта. В нашей четко выстроенной системе взаимодействия с инвесторами ключевая роль у Агентства экономического развития, которое уже не первый год сопровождает инвестпроекты в режиме "единого окна". Сегодня у агентства на сопровождении 195 проектов с объемом инвестиций 6,8 триллионов рублей. Мы были одними из первых, кто создал удобную интерактивную инвестиционную карту, где собрана вся информация о ресурсах, доступных площадках и инфраструктуре Ленинградской области, сегодня она дополняется информацией. Мы планируем также преобразовать существующий инвестиционный совет, чтобы рассматривать на нем вопросы реализации новых наиболее сложных проектов, и снятия земельных, градостроительных, инфраструктурных и других рисков", – рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он также отметил, Агентство экономического развития региона реализует проект "Зеленый коридор", который включает создание личного кабинета инвестора, где будет отображаться статус рассмотрения обращений для всех сторон бизнес-процессов, а также внедрение единого стандарта по работе с инвесторами на региональном и муниципальном уровне. Таким образом, будет сформирован свод инвестиционных правил, включающий алгоритмы действий инвестора для обеспечения доступа к ключевым элементам инфраструктуры.
"Региональная информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области" (ИРИС) сегодня содержит сведения о 290 свободных инвестиционных площадках в Ленинградской области, 21 индустриальном парке, 929 объектах программ развития, а также о реализуемых инвестиционных проектах и системообразующих и крупных предприятиях с наибольшим объемом отгрузки продукции Ленинградской области", - отметили в обладминистрации.
В 2022 году запланировано добавление на карту разделов по водоснабжению, водоотведению, полезным ископаемым, точкам сетевой связи и тарифам.