https://ria.ru/20220203/inostrantsy-1770945420.html
Путин призвал к либерализации использования иностранной рабочей силы
Путин призвал к либерализации использования иностранной рабочей силы - РИА Новости, 03.02.2022
Путин призвал к либерализации использования иностранной рабочей силы
Проблемы въезда в Россию иностранных специалистов власти понимают и пойдут по пути либерализации, но должны действовать в рамках эпидрекомендаций, заявил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:20
2022-02-03T19:20
2022-02-03T19:20
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Проблемы въезда в Россию иностранных специалистов власти понимают и пойдут по пути либерализации, но должны действовать в рамках эпидрекомендаций, заявил президент России Владимир Путин.В ходе встречи Путина с членами "Деловой России" один из участников встречи, генеральный директор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, обозначил проблему въезда иностранных специалистов на различные работы в условиях пандемии. По его словам, сегодня даже при поддержке Минпромторга срок ожидания специалистов затягивается до двух-трех месяцев. Он попросил президента посодействовать в данном вопросе."Теперь по поводу въезда иностранных специалистов. Ну, это не только в сфере металлургической промышленности, это вопрос и проблема и в других отраслях. Прежде всего, в стройке, наверняка вы знаете об этом… Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов. Хотя я понимаю, мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы", - сказал Путин.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия, владимир путин
Путин призвал к либерализации использования иностранной рабочей силы
Президент Путин призвал идти по пути либерализации использования иностранной рабочей силы