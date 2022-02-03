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Развеян самый популярный миф о лечении больного горла
Врач развеяла популярный миф о лечении больного горла - РИА Новости, 03.02.2022
Развеян самый популярный миф о лечении больного горла
кандидат медицинских наук Александра Гусева. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:59
2022-02-03T11:59
2022-02-03T11:59
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лечить боль в горле по методу "клин клином вышибают" не стоит. Об этом в интервью "АиФ" рассказала кандидат медицинских наук Александра Гусева.По ее словам, дышать морозным воздухом, есть мороженое и пить ледяную воду во время простуды опасно, поскольку это ослабят иммунитет.В то же время, существуют ситуации, когда использование холода может помочь.Специалист также предостерегла от разогревания области шеи."Если инфекция прогрессирует, <…> повышенная температура тканей ускорит течение патологического процесса, что вызовет нагноение и формирование абсцессов, которые удаляют хирургическим путем", — подчеркнула Гусева.Таким образом, при простуде она рекомендовала полоскать горло специальными лекарственными растворами средней температуры.Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый пятиминутный душ или обтирания.
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общество
Врач развеяла популярный миф о лечении больного горла
Врач Гусева предупредила об опасности горячих и холодных напитков при лечении горла
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Лечить боль в горле по методу "клин клином вышибают" не стоит. Об этом в интервью "АиФ"
рассказала
кандидат медицинских наук Александра Гусева.
По ее словам, дышать морозным воздухом, есть мороженое и пить ледяную воду во время простуды опасно, поскольку это ослабят иммунитет.
В то же время, существуют ситуации, когда использование холода может помочь.
"Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет", — пояснила она.
Специалист также предостерегла от разогревания области шеи.
"Если инфекция прогрессирует, <…> повышенная температура тканей ускорит течение патологического процесса, что вызовет нагноение и формирование абсцессов, которые удаляют хирургическим путем", — подчеркнула Гусева.
Таким образом, при простуде она рекомендовала полоскать горло специальными лекарственными растворами средней температуры.
Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый пятиминутный душ или обтирания.