https://ria.ru/20220203/gorlo-1770827167.html

Развеян самый популярный миф о лечении больного горла

Врач развеяла популярный миф о лечении больного горла - РИА Новости, 03.02.2022

Развеян самый популярный миф о лечении больного горла

кандидат медицинских наук Александра Гусева. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:59

2022-02-03T11:59

2022-02-03T11:59

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лечить боль в горле по методу "клин клином вышибают" не стоит. Об этом в интервью "АиФ" рассказала кандидат медицинских наук Александра Гусева.По ее словам, дышать морозным воздухом, есть мороженое и пить ледяную воду во время простуды опасно, поскольку это ослабят иммунитет.В то же время, существуют ситуации, когда использование холода может помочь.Специалист также предостерегла от разогревания области шеи."Если инфекция прогрессирует, <…> повышенная температура тканей ускорит течение патологического процесса, что вызовет нагноение и формирование абсцессов, которые удаляют хирургическим путем", — подчеркнула Гусева.Таким образом, при простуде она рекомендовала полоскать горло специальными лекарственными растворами средней температуры.Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый пятиминутный душ или обтирания.

https://ria.ru/20211216/poloskanie-1764128404.html

https://ria.ru/20211026/bol-1756275256.html

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